Şi meydan okudu: Çin'in yükselişi durdurulamayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Komünist Parti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında iddialı mesajlar verdi. Çin'in bir "dünya gücü" olma yolundaki yükselişinin "geri döndürülemeyeceği"ni belirten Şi, "Çin'e zorbalık yapılan dönemlerin artık ilelebet sona erdiğini" söyledi.

Tek partili sisteme dayalı Çin'de Komünist Parti'nin milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardığını ve küresel kalkınmaya büyük katkılar sağladığını kaydeden Parti Genel Sekreteri Şi, "Çin'in, ulusal çıkarlarını savunmak üzere dünyanın en yüksek standartlarına sahip nitelikte bir ordu oluşturmakla yoluna devam edeceğini" vurguladı.

Tiananmen Meydanında düzenlenen görkemli törende konuşan Devlet Başkanı, alkışlarla kesilen konuşmasında, "Çin halkı yabancı güçlerin bize zorbalık etmesine, baskı altına almasına ya da köleleştirmesine asla izin vermeyecektir. Her kimin böyle bir planı varsa, 1,4 milyar Çinlinin oluşturduğu çelikten dev bir duvar önünde kanının dökülmesi tehdidiyle karşılaşacaktır" diye konuştu.

1921 yılında Mao Zedong tarafından Şanghay'da kurulan Çin Komünist Partisi'nin günümüzde 95 milyon üyesi bulunuyor. Sekiz yıldır iktidarı elinde bulunduran ve devlet başkanlarının görev süresi sınırlamasına son veren Şi Cinping, şimdiye kadar yerine geçecek bir isim de belirlemiş değil. Şi, iktidarı döneminde muhaliflere yönelik baskıları artırdığı ve yapılan yasal değişikliklerle özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'un özerkliğini zayıflattığı eleştirileriyle karşı karşıya.

"Hukuk devletinin olmadığı yerde korku kaçınılmazdır"

Komünist Parti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Alman haber ajansı dpa'ya konuşan partinin eski üst düzey yetkililerinden Bao Tong ise karamsar bir tablo çizerek, hukukun üstünlüğü inşa edilmediği sürece Çin'de korku ikliminin hakim olmaya devam edeceğini söyledi.

Bao Tong

1989 yılında devrilen Komünist Parti Genel Sekreteri Zhao Ziyang'ın sağ kolu olarak bilinen 88 yaşındaki Bao, "Hukuk devletinin olmadığı yerde korku kaçınılmazdır. Çin'de keyfiyet, tesadüfler ve yasaların uygulanmasındaki seçicilik normal hal aldı. Hiç kimse yaptığı doğru mu yasak mı bilmiyor… Sıradan vatandaş da, iş insanları da, hatta parti yetkilileri de… Yaptıkları her an birden bire yasa dışı ilan edilebilir" diye konuştu.

Yasalar önünde eşitlik olmadan hiç kimsenin korkularından arınamayacağını belirten Bao, "Bir sorun olduğunda vatandaşlar bunu dile getirmekten, çözüm önerisi sunmaktan korkuyor. Herkes susuyor ve her şey güzelmiş gibi yapıyor. En tehlikelisi de bu" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / BK,ET

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