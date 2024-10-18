Şenyaşar Davası'nda tutuklu sanıklara tahliye kararı

Suruç'ta üçü Şenyaşar ailesinden toplam dört kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili davada AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız dâhil tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı çıktı.

24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde üçü Şenyaşar ailesinden dört kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davaya bugün Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Dördü tutuklu, toplam 30 kişinin yargılandığı davada saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

Şenyaşar ailesinin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, olaylarda eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savcı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, dört tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında adli kontrol olarak da ev hapsinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşma tarihi 21 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç'ta esnafı ziyaret etmiş ve bu esnada Şenyaşar ailesine ait dükkâna giren Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıkmıştı. Dükkânda başlayan olay, yaralıların kaldırıldığı hastaneye milletvekilinin akrabaları ve yakınlarının saldırısıyla devam etmiş, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Çıkan olaylarda sekiz kişi de yaralanmıştı.

Şenyaşar ailesinin iş yerinde yaşanan olaya ilişkin davada, saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar 'a 37 yıl 9 ay, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın olaydan 15 ay sonra adliyeye teslim olan ağabeyi Enver Yıldız'a ise "haksız tahrik altında suç işlediği" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Saldırı sonrası iş yeri ve hastanede yaşanan olaylar için iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra dosyalar birleştirildi.

Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürüldüğü olaydan sonra anne Emine Şenyaşar, saldırıdan yaralı olarak kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'la birlikte ildeki adliye binası önünde "adalet nöbeti" tutmaya başlamış, birçok kez gözaltına alınmış ve hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

DW,ANKA/KA,CÖ

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