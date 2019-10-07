 Şam′dan Kürtlere çağrı: Bize katılın | DÜNYA | DW | 08.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Şam'dan Kürtlere çağrı: Bize katılın

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası Şam yönetimi Kürtleri hükümetin yanında durmaya çağırdı. Açıklamada, Suriye’nin kendi sınırlarını koruyacağı belirtildi.

default

Önerdiğimiz linkler

Washington-Ankara hattında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı operasyon nedeniyle tansiyon yine yükseldi. Uzmanlara göre ABD, hem IŞİD militanlarından kurtulmak hem de Türkiye’nin baskısını hafifletmek istiyor. (08.10.2019)

ABD’nin Suriye’den çekilme açıklamasının ardından Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna olası harekatıyla ilgili Rusya ve İran’dan “toprak bütünlüğüne saygı” açıklaması geldi. (07.10.2019)

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'ye Suriye'ye askeri operasyon yapmaması konusunda AB, Fransa ve BM'den art arda uyarılar geldi. (07.10.2019)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin kuzeyinden askeri birlikleri çekerek, Türkiye'nin olası bir operasyonuna yeşil ışık yakması sonrasında Suriye hükümetinden ilk tepki geldi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere seslenerek hükümetin yanında durma çağrısı yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceğine işaret eden Mikdad, Kürtlere "uçuruma dalmak yerine Suriye hükümetinin yanına dönmelerini" tavsiye etti. Mikdad, ayrıca Suriye'nin kendi sınırlarını koruyacağını ve herhangi bir işgali kabul etmeyeceğini belirtti.

Anavatan "kendi oğullarını hoş karşılayacaktır" ifadesini kullanan Mikdad, Şam hükümetinin Suriye'nin sorunlarını şiddete başvurmadan çözmek istediğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad'ın açıklamaları hükümet yanlısı yayın yapan El-Vatan gazetesinde yer aldı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

Suriye Demokratik Güçleri (SGD) ABD'nin çekilme kararı ve Türkiye'nin olası operasyona yönelik açıklamaları sonrası Türkiye'nin Suriye'yi işgale hazırlandığını açıklamıştı. Türkiye'yi olası bir operasyona karşı uyaran SDG'nin açıklamasında "Hakkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" ifadesi kullanılmıştı.IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.

Iran: Operasyon maddi ve insani zararlara neden olur

Zarif ve Çavuşoğlu (17 Nisan 2019)

Zarif ve Çavuşoğlu (17 Nisan 2019)

İran Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye askerlerinin Suriye'ye girme ihtimali ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada İran'ın herhangi bir askeri operasyona karşı olduğu belirtildi.

Operasyonun risklerine dikkat çekilen açıklamada, "Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının ortadan kalkmayacağı gibi, maddi ve insani büyük zararlara neden olacağı için İran İslam Cumhuriyeti her türlü olası askeri operasyona karşı çıktığını belirtmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine vurgu yapılırken, Türkiye ve Suriye tarafından 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'na saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine de yer verildi.

Görüşmede Zarif'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Adana Mutabakatı vurgusu yaptığı belirtilirken, Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurguladığı aktarıldı.

 

DW,AP,Reuters/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

YPG Syrien Kurdische Soldaten mit Tarn-Lastwagen

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi 07.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başladığını açıkladı. SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun 'IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini' belirtti.

Syrien U.S. Army Maj. Gen. Jamie Jarrard und Manbij Military Council commander Muhammed Abu Adeel

"Kürtler yeniden ortada bırakıldı" 08.10.2019

Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı ve bu kararın Kürtler üzerindeki etkisi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, 'Kürtlerin ortada bırakıldığını' savunuyor.

Symbolbild: Abstimmung im US Kongress

Kongre'den Trump'a Türkiye baskısı 07.10.2019

Suriye'den çekilme açıklaması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a Kongre’nin iki kanadından da baskı artıyor. Eleştirilere Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerin önemli isimleri de katıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'den Çin'e Uygur yaptırımı

ABD, Çin’deki 28 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı. Ticaret Bakanı, “etnik azınlıklara uygulanan baskıya” göz yumulamayacağını söyledi. Çin ise yaptırım kararına tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  