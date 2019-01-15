 Şam yönetiminden Ankara′ya kınama | DÜNYA | DW | 16.01.2019

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DÜNYA

Şam yönetiminden Ankara'ya kınama

Şam yönetimi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenli bögle kuracağı açıklamalarına tepki gösterdi. Şam Erdoğan'ın "işgalci ve saldırgan dilini" kınadı.

Syrische Armee Fahne Symbolbild (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

Washington ve Ankara'dan, Suriye'de oluşturulacak bir güvenli bölge kurulması ile ilgili yapılan açıklamalardan sonra bir açıklama da Şam'dan geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği görüşmede, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikri de ele alındı. (14.01.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'de güvenli bölge ve ticari ilişkilerin canlandırılması konusunda hızlı ve kapsamlı adımlar atma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. (15.01.2019)

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin devlet haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar bu rejimin işgalci ve saldırgan bir dil kullananlarla anlaşmayacağını teyit eder" denildi. Aynı açıklamada Suriye'nin "Türkiye dahil her türlü işgalciye karşı topraklarını koruyacağı" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonunda Türkiye'yi Suriyeli Kürtleri "vurması" hâlinde "ekonomik açıdan harap etmekle" tehdit etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump pazartesi günü telefonda görüşmüş, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği görüşmede, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikri de ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında Trump ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge, 20 mil olarak Trump'ın kendisi tarafından da ifade edildi. Ki bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir güvenli bölge." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın geçen ay ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasından bu yana iki ülke arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. ABD Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında gerginliğin tırmandığı Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulması önerisinde bulundu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bazı bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlığında. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görülen YPG, uzun süre ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en büyük ortaklarından biriydi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin olası bir Türkiye operasyonuna yönelik endişelerini artırmıştı.

AFP/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe          

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