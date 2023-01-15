Şam: İşgal sona ermeden Türkiye ile ilişkiler normalleşemez

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile dün Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme adımları da basın toplantısında gündeme geldi. Reuters haber ajansı, Mikdad'ın konuyla ilgili "İşgal sona ermeden Türkiye ile normal ilişkilere dönmek söz konusu olamaz" dediğini aktardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Mikdad'ın bu konuda "Türk tarafıyla yapılacak herhangi bir görüşme, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulması temelinde inşa edilmelidir" açıklamasında bulunduğunu duyurdu.

Mikdad "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 2011 yılı öncesinde, iyi komşuluk politikalarına dayalı ve iki ülkenin çıkarları temelinde, normal ilişkiler olduğunu teyit ediyorum ve biz o tarihten şimdiye kadar tüm hareketlerimizde bu ilişkilerin barışına zarar veren, Suriye'de altyapı, sağlık ve eğitim kurumlarını yıkıma uğratan terörizmi sona erdirmek için olabilecek her tür çabayı gösterdik" diye ekledi.

"O nedenle Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türk liderliği arasındaki buluşma, bu duruma neden olan sebeplerin ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin üzerine inşa edildiği konsensüsün yerini alan farklılıkların ortadan kaldırılmasına bağlı" ifadesini kullanan Mikdad "Suriye, Rusya ve Türkiye savunma bakanları arasındaki buluşma bu bağlamda Moskova'da gerçekleşti" diye devam etti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

Daha üst düzey görüşmeler için uygun bir ortam yaratılması gerektiğini belirten Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad bu buluşmaların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek Suriye silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin ve komşu ülkelerin güvenliğinin garantörü olarak algılanması gerektiğini vurguladı.

İran'ın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yenilenmesi konusunda gösterdiği çabaları öven Mikdad, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığının ve bazı silahlı örgütlere verdiği desteğin bu çabaların başarıya ulaşmasına engel olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Fotoğraf: Vahid Salemi/AP/picture alliance

İran: Diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da basın toplantısında "Suriye ve Türkiye bölgede önemli ülkeler ve Tahran'ın her ikisiyle de seçkin ve iyi ilişkileri var" dedi ve gösterdikleri diplomatik çabaların savaş yerine diyalogla sonuçlanmasından memnun olduklarını belirtti. Abdullahiyan devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran'ın Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma ve mevcut sorunların çözümü için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan yeni "normalleşme" sürecinde ilk üst düzey buluşma 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanları düzeyinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü. Türkiye, Suriye ve Rusya arasında ikinci toplantının dışişleri bakanları düzeyinde planlandığı ifade edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, hafta içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında "Suriye ve Türkiye arasında barış diyaloğundan mutluyuz ve iki ülke ilişkilerine olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, CÖ