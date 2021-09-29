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Üsküp, Makedonya'nın başkentidir. 530 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Makedonya ile yaşanan isim sorununa çözüm bulma amacıyla imzalanan anlaşmayı protesto etti. Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana komşusu Yunanistan ile süren isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamıyor.