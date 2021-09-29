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Üsküp

Üsküp, Makedonya'nın başkentidir. 530 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Üsküp ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde? 29.09.2021

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.

Kuzey Makedonya'da 18 yaş altı evlilikleri yasaklatan kadın 26.02.2020

Roman aktivist Nesime Salioska ülkesinde yıllardır çocuk evlilikleriyle mücadele ediyor. 2018'de ise en büyük hedeflerinden birine ulaştı. Ülkede 18 yaşın altındaki evlilikler yasalarla yasaklandı.

Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

AB: Üyelik koşullarında değişiklik yapılmayacak 04.02.2020

AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusunda Fransa ile yaşanan krizde geri adım atmayacağı sinyali verdi. Fransa genişleme sürecinde kapsamlı reform talep ediyordu.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek 11.12.2019

Fransa’nın Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yla müzakere sürecine başlanmasını veto etmesinin ardından genişleme sürecinde reforma gidiliyor. Reformla sürecin daha inandırıcı ve kestirilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
Zoran Zaev, Premierminister von Nord Mazedonien, Skopje, 15.10.2019

Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı 19.10.2019

AB’ye tam üyelik müzakerelerinin başlaması için olumsuz yanıt alan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev erken seçim çağrısı yaptı.
October 18, 2019: 18th October 2019. Brussels, Belgium. Second day of the European Union leaders summit in Brussels. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm120 20191018zapm120015 Copyright: xJPxBlackx

AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı 18.10.2019

AB zirvesinde Fransa’nın engellemesi üzerine, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alınamadı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.

Presidential candidate of the ruling SDSM Stevo Pendarovski celebrates after preliminary results during the presidential election in Skopje, North Macedonia May 5, 2019. REUTERS/Marko Djurica

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Sosyal Demokrat aday kazandı 06.05.2019

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların yüzde 51,66’sını alan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski kazandı.

12.02.2019, Nordmazedonien, Skopje: Fahnen von Mazedonien und der NATO wehen vor dem Regierungsgebäude. Mazedonien heißt ab sofort Nordmazedonien. Die Namensänderung sei nach der Übereinkunft im Namensstreit mit Griechenland nun offiziell vollzogen, teilte die Regierung in Skopje am Dienstag mit. Foto: Dragan Perkovksi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Makedonya'nın adı artık "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" 13.02.2019

Makedonya’nın isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
14.06.2018+++ Greek Prime Minister Alexis Tsipras addresses lawmakers inside parliament, in Athens, on Thursday, June 14, 2018. The head of Greece's main opposition party Kyriakos Mitsotakis submitted a motion for a no-confidence vote in the government, objecting to a deal reached between the prime ministers of Greece and Macedonia to settle a decades-old dispute over Macedonia's name.(AP Photo/Petros Giannakouris) |

Yunan meclisinden Makedonya'ya NATO vizesi 08.02.2019

Yunanistan'da parlamento, Makedonya'nın NATO'ya girmesini öngören anlaşmayı onayladı. Atina, Makedonya ile yaşadığı isim krizi nedeniyle uzun yıllardır bu ülkenin NATO üyeliğini engelliyordu.
06.02.2019+++ Macedonian Foreign Minister Nikola Dimitrov and NATO Secretary General Jens Stoltenberg hold a joint news conference after a signature ceremony of the accession protocol between the Republic of North Macedonia and NATO at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium February 6, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Makedonya’nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı 06.02.2019

Makedonya'nın NATO’nun 30’uncu üyesi olması için ilk adım atıldı. Adını değiştiren ülke ile NATO üyeleri, Makedonya’nın örgüte katılım protokolünü imzaladı.

Greece's Prime Minister Alexis Tsipras celebrates after a voting session on the Prespa Agreement, an agreement aimed at ending a 27-year bilateral row by changing the name of Macedonia to the Republic of North Macedonia, at the Greek Parliament, in Athens, on January 25, 2019. - Greek lawmakers ratified a landmark name change deal with neighbouring Macedonia, handing Prime Minister Alexis Tsipras a diplomatic triumph and bucking street protests to end one of the world's most stubborn diplomatic disputes. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Yunan parlamentosu Makedonya’nın isim değişikliğini onayladı 25.01.2019

Makedonya’nın isim değişikliği için Atina ile Üsküp arasındaki uzlaşmazlık konuyla ilgili anlaşmanın Yunan parlamentosunda kabul edilmesi ile sona erdi. Makedonya’nın ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.
20.01.2019 *** Protesters take part in a demonstration against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, in Athens, Greece, January 20, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Makedonya isim değişikliği anlaşması Yunanistan'da protesto edildi 20.01.2019

Atina’da Makedonya ile varılan isim anlaşmasını protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Anlaşma Cuma günü Yunan meclisinde oylanacak.

20.01.2019 +++ Police officers walk near a fire from clashes with protesters during a demonstration against the agreement reached by Greece and Macedonia to resolve a dispute over the former Yugoslav republic's name, in Athens, Greece, January 20, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Yunanistan'da Makedonya protestosu 20.01.2019

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Makedonya ile yaşanan isim sorununa çözüm bulma amacıyla imzalanan anlaşmayı protesto etti. Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana komşusu Yunanistan ile süren isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamıyor.
21.02.2018+++ Greek Prime Minister Alexis Tsipras addresses lawmakers as Parliament Speaker Nikos Voutsis chairs a parliamentary session before a vote on setting up a special committee which will probe the role of ten politicians in a case which involves alleged bribery by Swiss drugmaker Novartis, in Athens, Greece, February 22, 2018. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Tsipras güvenoyu aldı 16.01.2019

Yunanistan'da Başbakan Tsipras liderliğindeki hükümet, Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle yaşanan koalisyon krizinin ardından parlamentoda düzenlenen güven oylamasında yeterli desteği kıl payı farkla aldı.
Greek Defense Minister and coalition partner Panos Kammenos exits the Maximos Mansion following a meeting with Greek Prime Minister Alexis Tsipras in Athens, Greece, January 13, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Yunanistan'da güven oylaması getiren istifa 13.01.2019

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını protesto etmek için görevinden ayrıldı. Başbakan Tsipras, yaşanan hükümet krizi üzerine güven oylamasına gidilmesi için harekete geçti.
Macedonian Prime Minister Zoran Zaev greets the press after deputies of the Macedonian parliament vote to pass constitutional changes to allow the Balkan country to change its name to the Republic of North Macedonia, in Skopje, Macedonia, January 11, 2019.REUTERS/ Tomislav Georgiev

Makedonya meclisinde isim değişikliği kabul edildi 11.01.2019

İsmi nedeniyle Yunanistan ile sorun yaşayan ve Avrupa Birliği ile NATO’ya girmesi konusunda bu ülkeden veto yiyen Makedonya’da meclis, ülkenin ismini değiştiren anayasa değişikliği yasa tasarısını kabul etti.

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