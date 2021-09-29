Yunanistan'da Makedonya protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Makedonya ile yaşanan isim sorununa çözüm bulma amacıyla imzalanan anlaşmayı protesto etti. Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana komşusu Yunanistan ile süren isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamıyor.