Ürdün, bir Ortadoğu ülkesidir. İsrail, Batı Şeria, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan ile komşu olan ülke ayrıca Kızıl Deniz kıyısındadır.

Ürdün Anayasası’na göre ülkenin yönetim biçimi monarşidir. Batılı ülkelerin geleneksel müttefiki olarak kabul edilen Ürdün, Birleşmiş Millertler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Arap Birliği’nin bir üyesidir. DW Türkçe'nin Ürdün ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.