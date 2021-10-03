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Ürdün

Ürdün, bir Ortadoğu ülkesidir. İsrail, Batı Şeria, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan ile komşu olan ülke ayrıca Kızıl Deniz kıyısındadır.

Ürdün Anayasası’na göre ülkenin yönetim biçimi monarşidir. Batılı ülkelerin geleneksel müttefiki olarak kabul edilen Ürdün, Birleşmiş Millertler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Arap Birliği’nin bir üyesidir. DW Türkçe'nin Ürdün ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Pandora Papers 'offshore'un sır kutusunu açıyor 03.10.2021

Sızan belgelerde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerin yanı sıra Shakira, Elton John gibi ünlü sanatçılar ve eski IMF Başkanı Strauss-Kahn da var.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

Ürdün Suriye'ye sınır kapısını tamamen açtı 29.09.2021

Beşar Esad'ın ülkenin geniş kesimlerinde iktidarını pekiştirmesi sonrasında Arap ülkeleriyle normalleşme adımları hızlanıyor. Lübnan ve Irak'ın ardından Ürdün de ana sınır kapısını tamamen açtı.
08.10.2020, Zypern, Varosha: Menschen fotografieren eine Strandpromenade neben verlassenen Hotels (Blick durch einen Fensterrahmen). Trotz internationaler Kritik hat die türkisch-zyprische Regierung den türkisch kontrollierten Stadtteil Varosha in Famagusta nach über 40 Jahren teilweise geöffnet. Famagusta ist seit der Teilung der Insel 1974 militärisches Sperrgebiet. Foto: Nedim Enginsoy/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Ürdün'den Kıbrıs ve Yunanistan'a Maraş desteği 28.07.2021

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ürdün liderlerinin Atina'daki üçlü zirvesinde Kıbrıs sorunu konusunda "kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm" çağrısı yapıldı.
CAMBERLEY, ENGLAND - AUGUST 11: King Abdullah II of Jordan attends the Sovereign's Parade at the Royal Military Academy Sandhurst on August 11, 2017 in Camberley, England. (Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Ürdün Kralı II. Abdullah: Kalkışma bertaraf edildi 07.04.2021

Ürdün Kraliyet ailesinde yaşananlara ilişkin ilk kez konuşan Kral II. Abdullah, “kalkışmanın’’ bertaraf edildiğini açıkladı. Kral, Prens Hamza’nın da "sarayda ailesiyle birlikte" olduğunu söyledi.

Bildnummer: 57913768 Datum: 19.04.2012 Copyright: imago/Xinhua (120419) -- AMMAN, April 19, 2012 (xinhua) -- Jordanian Prince Hamza bin al-Hussein (C), president of the Royal Aero Sports Club of Jordan, attends a media event to announce the launch of Skydive Jordan in the Wadi Rum desert, Jordan, on April 19, 2012. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh) JORDAN-AMMAN-SKYDIVING PUBLICATIONxNOTxINxCHN People Adel Fallschirmspringen privat premiumd xbs x0x 2012 quer 57913768 Date 19 04 2012 Copyright Imago XINHUA Amman April 19 2012 XINHUA Jordanian Prince Hamza am Al Hussein C President of The Royal Aero Sports Club of Jordan Attends a Media Event to Announce The Launch of skydive Jordan in The Wadi RUM Desert Jordan ON April 19 2012 XINHUA Mohammad Abu Ghosh Jordan Amman Skydiving PUBLICATIONxNOTxINxCHN Celebrities Adel Parachute jumping private premiumd xbs x0x 2012 horizontal

Ürdün'de kraliyet ailesindeki anlaşmazlığa yayın yasağı getirildi 06.04.2021

Ürdün’de eski veliaht Prens Hamza ile Kral II. Abdullah arasındaki anlaşmazlığa yayın yasağı getirildi. Yasak, sosyal medyadan yapılan paylaşımları da kapsıyor.

Jordanian Crown Prince Hamzah Bin Al Hussein (C) bows to relatives prior to paying his respects during the memorial service for late Japanese Prime Minister Keizo Obuchi in Tokyo 08 June 2000. Crown Prince Al-Husein is among thousands of mourners gathered to honor Obuchi who died on May 14 after suffering a massive stroke. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO / Toshifumi KITAMURA (Photo by TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

Ürdün'de eski veliaht ev hapsinde 04.04.2021

Üst düzey isimlere yönelik soruşturma ve gözaltıların yaşandığı Ürdün’de Kral II. Abdullah’ın kardeşi eski veliaht Prens Hamza ev hapsinde olduğunu duyurdu.
HANDOUT - 21.10.2020, Zypern, Nikosia: Nikos Anastasiades (2. Reihe von hinten,M), Präsident von Zypern, nimmt an einem Treffen mit Kyriakos Mitsotakis (3.v.r), Ministerpräsident von Griechenland, und Abdel Fattah al-Sisi (2.v.l), Präsident von Ägypten, teil. Die Staats- und Regierungschefs von Zypern, Ägypten und Griechenland treffen sich zu Gesprächen über engere Beziehungen und eine verstärkte Zusammenarbeit unter anderem in Energiefragen nach der Entdeckung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeerraum. Foto: Stavros Ioannidis/Cypriot Interior Ministry Press & Information Office/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++

Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dayanışma mesajı 11.02.2021

Yunanistan, BAE, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "Dostluk Forumu" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Fransa, Irak ve Ürdün de davet edildi.
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Türkiye'de BAE için casusluk suçlamasıyla gözaltı 20.10.2020

Türkiye'de Ahmed el-Astal isimli bir Ürdün vatandaşının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
25.08.2020, Griechenland, Athen: Heiko Maas (SPD), Außenminister, nimmt bei einer Pressekonferenz mit seinem griechischen Amtskollegen Dendias seine Maske ab. Der Bundesaußenminister will im Gas-Streit zwischen Griechenland und der Türkei vermitteln. Er reist im Laufe des Tages nach Ankara weiter. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Alman Dışişleri Bakanı Maas karantinaya alındı 23.09.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Ürdün ziyaretini iptal etti. Alman bakan, karantinaya alındı.
Zweiter Jahrestag der Revolution in Libyen

Avrupa Birliği Libya yaptırımlarına hazırlanıyor 10.08.2020

Almanya, Fransa ve İtalya Libya'ya silah ambargosunu delen firma ve kişilere karşı yaptırım için Avrupa Birliği düzeyinde girişim başlattı. Yaptırım uygulanacak şirketler arasında bir Türk firmasının da olduğu öğrenildi.
Qualandiya Checkpoint im Vordergrund, dahinter Ramallah. Foto: Tania Krämer/DW Datum: 28.6.2020

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır’dan İsrail’e ilhak uyarısı 07.07.2020

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır ortak bir açıklama ile İsrail’i ilhak planları konusunda uyararak bunun “uluslararası hukukun ihlali” olacağı ve ilhakı tanımayacakları mesajı verdi.

ARCHIV - 10.04.2019, Israel, Tel Aviv: KOMBO - Die Bildkombo zeigt Benny Gantz, Vorsitzender des Bündnisses Blau-Weiß, und Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel. Die Verhandlungen für eine neue Regierung in Israel sind auch am Dienstag zunächst ergebnislos verlaufen. Ein Treffen zwischen Gantz und Netanjahu endete am Nachmittag. Foto: ---/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İlhaka geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak 29.06.2020

Batı Şeria'da 1 Temmuz'da başlatılması beklenen ilhak sürecinin zamanlaması konusunda Başbakan Netanyahu ile koalisyon ortağı Gantz arasında tartışma çıktı. BM'den "İlhak yasa dışıdır. Nokta!" açıklaması geldi.
ARCHIV - 29.12.2019, Irak, Anbar: Die von einem Hubschrauber aus aufgenommene Luftaufnahme zeigt den vom US-Militär genutzten Stützpunkt Ain al-Assad. Der Iran hat aus Vergeltung für die Tötung seines Top-Generals Ghassem Soleimani zwei auch von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Das Pentagon bestätigte Attacken auf die Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und im nördlich gelegenen Erbil. Foto: Nasser Nasser/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya Tornadoları çekiyor, Irak'a radar sistemi kuruyor 11.03.2020

Almanya, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde Ürdün'de konuşlu Tornado keşif uçaklarını geri çekmeye ve Irak'ın batısında hava savunması için radar sistemi kurmaya hazırlanıyor.
ARCHIV - Mahmud Abbas (l) und Benjamin Netanjahu stecken in Washington bei Nahost-Friedensgesprächen die Köpfe zusammen (Archivfoto vom 01.09.2010). Der Wandel in der arabischen Welt und der Siedlungsstreit führen Israel immer weiter in die Isolation. Regierungschef Netanjahu arbeitet deshalb an einem eigenen Friedensplan - eine Art Befreiungsschlag. Doch Palästinenser lehnen eine Zwischenlösung ab. Foto: MOSHE MILNER GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT ISRAELI MEDIA MUST CREDIT GPO, EDITORIAL USE ONLY / NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ortadoğu’da dinamikler değişiyor, cepheler keskinleşiyor 29.01.2020

Trump’ın Ortadoğu için ‘barış planının’ akıbetini büyük ölçüde bölge ülkelerinin tutumu belirleyecek. İran düşmanlığının Ortadoğu’da yol açtığı değişim, kimi Arap ülkelerini İsrail’e yakınlaştırdı.
Secretary of Defense Mark Esper delivers a statement on Iraq and Syria, at President Donald Trump's Mar-a-Lago property, Sunday, Dec. 29, 2019, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci) |

ABD Savunma Bakanı: Irak'tan çekilme planımız yok 07.01.2020

ABD Savunma Bakanı Esper Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söyledi. Almanya ise Irak'taki askerlerini kısmi olarak Ürdün ve Kuveyt'e çekme kararı aldı.

ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). (zu dpa «Zahlen und Kosten zum Familiennachzug von Flüchtlingen unbekannt» vom 20.12.2016) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

AB 2020’de 30 bin mülteci alacak 18.12.2019

AB gelecek yıl 30 binden fazla mülteciyi kabul etmeye hazırlanıyor. Türkiye’den de mülteci alınacak.
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