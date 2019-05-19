 Ünlü futbolcu Özil evleniyor, düğüne Erdoğan da davetli | TÜRKİYE | DW | 07.06.2019

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TÜRKİYE

Ünlü futbolcu Özil evleniyor, düğüne Erdoğan da davetli

Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün dünya evine giriyor. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetli.

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İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün İstanbul'da yapılacak düğünde hayatını eski Türkiye güzeli Amine Gülşe ile birleştirecek. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

Mesut Özil geçtiğimiz Mart ayında manken nişanlısı Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.

Türk basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz Ocak ayında nişanlanan Özil-Gülşe çifti düğün hazırlıkları için bir hafta önce İstanbul'a geldi. Aynı kaynaklar düğüne 300 kişinin davet edildiğini yazarken, düğünün yapılacağı otelin gecelik oda fiyatlarının 550 euro-23 bin euro arasında değiştiğini belirttiler.

Erdoğan, nişanlı çifti geçen ay İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği iftarda ağırlamıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe iftar sofrasında Erdoğan'ın sağında ve solunda oturmuştu.

Deutschland Özil bei Erdogan-Festmahl

Geçen yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde, diğer futbolcular İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, bu buluşmadan dolayı Almanya kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Özil, Dünya Şampiyonası’nın ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldığını açıklamıştı.

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Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı

DW/dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı  

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