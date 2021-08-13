Üç il afet bölgesi ilan edildi

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Afet bölgesinde 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinasının faaliyet gösterdiğini söyleyen Erdoğan, selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamının diğer hastanelere nakledildiğini ya da evlerine ulaştırıldığını açıkladı.

"Tüm acil tedbirler devreye alındı"

Erdoğan, selden etkilenenler için kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirlerini devreye aldıklarını belirterek "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir" dedi.

AFAD yardım kampanyası başlattı

AFAD tarafından "genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyasıbaşlatıldığı" açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Dünya'nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı ve hesap numaraları paylaşıldı.

Can kaybı 27'ye yükseldi

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde can kaybı 27'ye yükseldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından dün incelemelerde bulunmuş, Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklaması yapmıştı.

DW / AI, BK

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