 Özoğuz Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi | Almanya | DW | 20.10.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Özoğuz Meclis Başkanvekilliğine aday gösterildi

Almanya'da Türk kökenli politikacı Aydan Özoğuz, partisi SPD tarafından Federal Meclis Başkanvekilliğine resmen aday gösterildi. SPD'li Bärbel Bas ise partinin Meclis Başkan adayı oldu.

Aydan Özoğuz

Aydan Özoğuz

Almanya'da 26 Eylül seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Federal Meclis Başkanlığı için partinin sağlık politikaları sözcüsü Bärbel Bas'ı, Federal Meclis Başkanvekilliği için de eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'u aday gösterdi.

Parti Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, adaylarla ilgili önerisinin meclis grubu yönetim kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini, karşı aday bulunmadığını bildirdi. Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekilini meclisteki en güçlü parti grubunun belirlemesi geleneğine işaret eden Mützenich, adaylarla ilgili diğer partilerin meclis gruplarını da bilgilendirdiklerini belirtti.

Seçimler sonrası yeni Federal Meclis, 26 Ekim'de kurucu oturum için toplanacak.

İlk Türk kökenli Başkanvekili olacak

Hamburg doğumlu SPD'li politikacı Aydan Özoğuz, göreve seçilmesi durumunda Almanya'nın ilk Türk kökenli Meclis Başkanvekili olacak. 2009 yılından beri SPD milletvekili olarak Meclis'te yer alan Özoğuz, 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcıları arasında yer almış, 2013-2018 yılları arasında ise Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil olmuştu.

SPD'nin son seçim galibiyetinin ardından Özoğuz'un adı, olası Meclis Başkan adayları arasında geçiyordu. SPD'nin Meclis Başkanlığına aday gösterdiği Bärbel Bas da 2009 yılından beri milletvekili. Bas ayrıca, 2019'dan bu yana SPD Meclis Grubu Başkanvekilliği görevini yürütüyor. Bas, göreve seçilmesi durumunda Federal Meclisin üçüncü kadın başkanı olacak.

Bärbel Bas

Bärbel Bas

Cumhurbaşkanı Steinmeier'e destek

SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, aday gösterilen iki ismin dışında yine SPD'li olan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in önümüzdeki yıl göreve yeniden seçilmesini istediklerini de söyledi.

Mützenich, devletin zirvesindeki üç makamın da SPD tarafından doldurulmasının sorun oluşturup oluşturmayacağı yönündeki bir soruya, Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi tartışma konusu haline getirilmemesi gerektiği yanıtını verdi. Mützenich, Steinmeier'in Alman toplumunda büyük saygınlığı bulunan bir isim olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek yıl Şubat ayında yapılacak. SPD'nin önerdiği Steinmeier, ilk seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından da desteklenmişti.

 

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Özoğuz: Türkiye ile koşulsuz iyileşme olamaz

Almanya'nın uyumdan sorumlu eski devlet bakanı Özoğuz DW'ye verdiği mülakatta Türkiye ile koşulsuz normalleşmenin olmayacağını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya ziyaretinde ılımlı tavır sergileme çağrısı yaptı.  

Özoğuz SPD genel başkan yardımcılığını bırakıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Türk kökenli Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Aralık ayında yapılacak parti kongresinde bu göreve yeniden aday olmayacağını duyurdu.  

Alman Cumhurbaşkanı, Özoğuz’a yönelik ırkçı ifadeleri eleştirdi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Gauland'ın Türk kökenli Alman bakan Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı sözlerini eleştirdi.  

Sağ popülist Gauland’dan Bakan Özoğuz’a ırkçı sözler

Sağ popülist AfD’li politikacı Gauland’ın Türk kökenli Alman bakan Aydan Özoğuz'a yönelik “Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” şeklindeki sözleri büyük tepki uyandırdı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman medyası Bild skandalıyla çalkalanıyor

Taciz, görevi kötüye kullanma, sansür ve Alman hükümetine otoriterlik suçlaması... Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Reichelt'in görevden alınması sürecinde yaşananlar nedeniyle Alman medyası şokta.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  