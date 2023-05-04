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Prof. Dr. Özlem Türeci, kurucularından olduğu BioNTech şirketindeki bir laboratuvarda
Prof. Dr. Özlem TüreciFotoğraf: Biontech/dpa/picture alliance
BilimAlmanya

Özlem Türeci'ye prestijli tıp ödülü

1 saat önce

Almanya'da Jung Vakfı tarafından verilen 300 bin euro tutarındaki tıp ödülüne "immünoloji ve mRNA teknolojileri alanında çığır açan çalışmalarından ötürü" BioNTech şirketinin kurucularından Özlem Türeci layık görüldü.

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Eşi Uğur Şahin ile birlikte kurdukları BioNTech şirketinin ürettiği koronavirüs aşılarıile dünya çapında ünlenen Prof. Dr. Özlem Türeci, immünoloji ve mRNA teknolojisi alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle her yıl Jung Vakfı tarafından verilen Jung Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Jung Vakfı, 300 bin euro tutarındaki ödülün bu yıl Türeci'ye verilmesi ile ilgili olarak, Özlem Türeci'nin sadece dünyada kullanım ruhsatı alan ilk koronavirüs aşısının geliştirilmesine katkı sağlamadığı, bunun yanı sıra kanser hastalarında kişiye özel, potansiyel tedavi yöntemlerini araştırma safhasından klinik geliştirme sürecine taşıdığı vurgulandı.

Merkezi Hamburg'ta olan Jung Bilim ve Araştırma Vakfı, Türeci'nin yanı sıra, 31 yaşındaki doktor Ahmed Mrestani'yi de genç araştırmacı ödülüne layık gördü. Leipzin Üniversitesi Kliniği'nde epilepsi ve baş ağrısı hastalıklarının sebepleri ve olası tedavi metotları üzerine araştırmalar yapan Mrestani'ye söz konusu çalışmalarında kullanılmak üzere, önümüzdeki üç yıl için toplam 210 bin euro destek sağlanacak.

Vakfın verdiği bir diğer ödül olan "Yaşam boyu başarı" ödülü ise, onkoloji ve inflamatuar tıp alanında ortaya koyduğu çalışmalar sebebiyle, 68 yaşındaki Prof. Dr. Stefan Rose-John'a verildi. Rose-John'un araştırmaları sayesinde yeni ilaç ve terapi metotları geliştirilebildiğini vurgulayan Vakıf, bu araştırmaların yakın gelecekte de hastalar için doğrudan faydalar sağlamaya devam edeceği belirtildi. Jung Vakfı'nın bu alanda verdiği ödülle ilgili geleneğine uygun olarak, Stefan Rose-John'a, tıp alanında kendi seçtiği bir genç araştırmacıya burs olarak vermesi için 30 bin euro sunulacak.

1967 yılında girişimci Ernst Jung tarafından Hamburg'ta kurulan Jung Bilim ve Araştırma Vakfı, her yıl üç dalda tıp alanında çalışmaları ödüllendiriyor. Avrupa'da en yüksek para ödüllü tıp ödülü olan Jung ödülleri, Cuma günü yapılacak bir sempozyumda, çalışmaları hakkında birer sunum yapacak olan sahiplerine takdim edilecek.

dpa / ET,BÖ

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