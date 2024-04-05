Özgür Özel’den Hatay tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da seçimlere itiraz süreçleri devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını ve bu durumun seçim hukukuna aykırı olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Özel seçim kurulu hakimlerine seslenerek, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'nin adayı bir önceki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamladı.

AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Öntürk'ün 3 bin 890 oyla önde kapattığı seçim yarışına itiraz eden CHP Salı günü İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla kurulun önünde basın açıklamasında bulunan CHP'liler, matematiksel ve tutanak hatalarında yapılan düzenlemelerle oy farkının 2 bin 735'e gerilediğini belirtmişti.

Özel'in talimatıyla 10 milletvekili ve iki genel başkan yardımcısı olarak Hatay'da süreci takip ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için mücadele ediyoruz" demişti.

Gökçe Gökçen: Aceleye getirmeye kalkmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise sandıklarda 38 binden fazla geçersiz oy olduğunu ve iki adayın arasındaki farkın ise 2 bin 735 civarında olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar az farkla işleri aceleye getirmeye kalkmayın. Hakimlere baskı uygulamayı sonlandırın, hakimlere de sözümüz kanunsuz emir suçtur" ifadesini kullanmış ve itirazlarını sürdüreceklerini vurgulamıştı.

DW / EÇ,ET

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