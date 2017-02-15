 Özdemir’e ″gıda lobisine sınırları göster″ çağrısı | Almanya | DW | 08.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Özdemir’e "gıda lobisine sınırları göster" çağrısı

Almanya’da Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir’e Alman Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birliği’nden (DANK) çağrı geldi. Birlik Özdemir’e gıda lobisine "net sınırları" göstermesi çağrısında bulundu.

default

Almanya'da yeni hükümeti kuran Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar dün koalisyon sözleşmesine imza attı. Yeşiller'in deneyimli siyasetçisi Cem Özdemir de kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak.

Alman Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birliği (DANK) yaptığı açıklama ile Özdemir'e seslenerek, gıda lobisinin yeni kurulan Alman hükümetinin beslenme politikasındaki etkisi "tüketiciyi ve sağlığı koruma adına baştan sınırlandırılmalıdır" dedi.

İmzalanan koalisyon anlaşmasına göre hükümet 2023 yılına kadar özellikle çocukları odağına alan yeni bir beslenme stratejisi geliştirecek. Buna göre yüksek şeker, yağ ve tuz içeren gıdaların çocukları hedef alan reklamlarının sınırlandırlması planlanıyor. Ayrıca ete alternatif yaratan bitkisel ürünlerin güçlendirilmesi ve bölgesel ürünlerle beslenmenin ağırlığının artırılması öngörülüyor.

DANK: Gıda endüstrisi direnç gösterecek

DANK'ın açıklamasına göre bu strateji gıda endüstrisinden dirençle karşılaşacak. Ancak beslenme temelli hastalıkların önlenmesinde etkili önlemlerin uygulanması gerekli diyen kuruluş, aksi halde obezite ve diyabet gibi hastalıkların "dramatik sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Beslenme uzmanları özellikle çocukların şekerli içecek tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor

Beslenme uzmanları özellikle çocukların şekerli içecek tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor

DANK Sözcüsü Barbara Bitzer, "Gıda lobisi son yıllarda sağlıklı beslenmeyi teşvik için planlanan etkili önlemleri engellemek adına elinden geleni yaptı ve büyük oranda başarılı oldu" diyerek, "Bakanlıktaki değişimle beraber beslenme politikasında da dönüşüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bitzer gıda politikasında gönüllülük esasına dayanan taahüütler yerine "bağlayıcı koşullar" gerektiğini dile getirdi.

Koalisyonun planladığı beslenme startejisinde çocukları hedefleyen reklamlara kısıtlama getirmesini "büyük bir ilerleme" olarak tanımlayan DANK, diğer yandan stratejide İngiltere'de olduğu gibi şekerli içecek üreticilerine özel bir vergi ya da kesintinin yer almamasını eksiklik olarak görüyor. Birlik şekerli ve sağlığa zararlı ürünlerin tüketiminin azaltılmasında da "geç kalındığını" savunuyor. DANK tüm bu uyarıları ile birlikte Özdemir'e bakanlık görevinde destek olacağını da açıkladı.

 

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da sebze ve meyveye daha fazla harcama yapılıyor

Almanya'da tüketiciler 2018 senesinde meyve, sebze ve patatese ilk kez et ve balığa göre daha fazla para harcadı. Hane başına düşen ortalama aylık gıda, içecek ve tütün giderleri ise 321 euro olarak belirlendi.  

WWF: Dünyamız için beslenme alışkanlığımızı değiştirmeliyiz

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporunda, insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmediği sürece, Paris İklim Zirvesi hedeflerini tutturmanın mümkün olmadığı belirtilerek, beslenmede değişim çağrısı yapılıyor.  

Alman çiftçiler tarımda dönüşüm istiyor: "Bıktık"

Hükümete tarımda dönüşüm çağrısı yapan çiftçi ve aktivistler, başbakanlık önünde pankart ve traktörlerle eylem düzenledi. İklim dostu tarım isteyen "Bıktık" oluşumu adına konuşan eylemci, ucuz gıdayı eleştirdi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

(Önde soldan sağa) Müstakbel Başbakan Scholz, FDP Genel Başkanı Lindner ve Yeşiller Eş Başkanı Habeck, ellerinde koalisyon sözleşmesi ve partilerinin üst düzey yöneticileriyle birlikte poz veriyor.

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller koalisyon sözleşmesini imzaladı

Almanya’da yeni hükümeti kuracak Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar koalisyon sözleşmesine imza attı. Seçimden birinci çıkan SPD’nin adayı Scholz’un Çarşamba günü mecliste başbakan seçilmesi bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  