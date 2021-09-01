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Özbekistan, Orta Asya'da ülke. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur. Başkenti Taşkent'tir. Nüfusu 31 milyon 576 bindir.
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Özbekistan'da İslam Kerimov döneminin sona ermesinin ardından onlarca siyasi tutuklu serbest bırakıldı. 19 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan gazeteci Yusuf Ruzimuradov, onlardan biri. Özbekler yeni Devlet Başkanı Mirziyoyev'in ülkeyi reformdan geçireceği konusunda umutlu.