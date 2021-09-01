Özbekistan'da iç çamaşırı üretmeye kalkınca...

Kamola Alieva, Özbekistan'da ilk kez iç çamaşırı üretimi yapan bir tasarımcı. Ancak bu işe başlaması pek kolay olmamış. Çünkü çoğu kişi işini ahlak dışı olarak görmüş. Ama o yılmamış.