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Özbekistan

Özbekistan, Orta Asya'da ülke. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur. Başkenti Taşkent'tir. Nüfusu 31 milyon 576 bindir.

DW Türkçe'nin Özbekistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya'dan Kabil'deki büyükelçiliğin açılması için Taliban'a şart 01.09.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Almanya'nın Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açabileceğini söyleyerek, "Maas, "Siyasi açıdan mümkün olur ve güvenlik izin verirse Almanya'nın Kabil'de yeniden büyükelçiliği olur" dedi.

In this image provided by the U.S. Air Force, a U.S. Air Force Airman guides evacuees aboard a U.S. Air Force C-17 Globemaster III at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP)

Afganistan'daki tahliyeler için diplomatik girişimler yoğunlaşıyor 30.08.2021

Fransa, Almanya ve İngiltere Afganistan'daki tahliyelerin hızlanması için "güvenli bölge" önerisi sunmaya hazırlanıyor. Almanya'dan Rusya ve Çin'e de çağrı geldi.
16.08.2021 - Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya ilk uçuşta sadece yedi kişiyi tahliye etti 17.08.2021

Almanya hava kuvvetlerine ait bir nakliye uçağı, yedi kişiyi Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e götürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı sayının bu denli düşük olmasını güvenlik gerekçeleriyle açıkladı.

Özbekistan'da iç çamaşırı üretmeye kalkınca... 02.07.2019

Kamola Alieva, Özbekistan'da ilk kez iç çamaşırı üretimi yapan bir tasarımcı. Ancak bu işe başlaması pek kolay olmamış. Çünkü çoğu kişi işini ahlak dışı olarak görmüş. Ama o yılmamış.

Özbekistan otoriter geçmişine nokta koymak istiyor 03.02.2019

Özbekistan'da İslam Kerimov döneminin sona ermesinin ardından onlarca siyasi tutuklu serbest bırakıldı. 19 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan gazeteci Yusuf Ruzimuradov, onlardan biri. Özbekler yeni Devlet Başkanı Mirziyoyev'in ülkeyi reformdan geçireceği konusunda umutlu.

November 1, 2017 Law Enforcement officials investigate a pickup truck used in an attack on the West Side Highway in lower Manhattan in New York City, U.S., November 1, 2017.REUTERS/Brendan McDermid

Orta Asya radikalleşiyor mu? 02.11.2017

İstanbul'daki yılbaşı saldırısı, Stockholm, St. Petersburg, şimdi de New York... Bu saldırıları gerçekleştirenlerin Orta Asya kökenli olması, bölgedeki radikalleşmeye yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Emergency crews attend the scene of an alleged shooting incident on West Street in Manhattan, New York, U.S., October 31 2017. REUTERS/Andrew Kelly TPX IMAGES OF THE DAY

New York'taki saldırgan Özbek vatandaşı 01.11.2017

ABD’nin New York kentinde kiraladığı kamyonetle bisiklet yoluna girerek 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
4.12.2016 *** (161204) -- TASHKENT, Dec. 4, 2016 () -- Uzbek acting President Shavkat Mirziyoyev (2nd L, back) votes at a polling station in Tashkent, Uzbekistan, Dec. 4, 2016. Uzbekistan held the presidential elections on Sunday. (/Sadat)(zcc) |

Özbekistan'da seçimleri Mirziyoyev kazandı 05.12.2016

Özbekistan’da 4 Aralık’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini görevi geçici olarak yürüten Şevket Mirziyoyev kazandı. Mirziyoyev, Kerimov’un ardından ülkenin ikinci devlet başkanı olacak.

4.12.2016 *** TASHKENT, UZBEKISTAN - DECEMBER 4, 2016: Uzbekistan s Prime Minister and interim President Shavkat Mirziyoyev (L) at a polling station during the 2016 Uzbekistan presidential election. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039DA7 Tashkent Uzbekistan December 4 2016 Uzbekistan S Prime Ministers and Interim President Shavkat Mirziyoyev l AT a Polling Station during The 2016 Uzbekistan Presidential ELECTION Valery Sharifulin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039DA7

Özbekistan seçimlerinde Mirziyoyev önde 04.12.2016

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklar Başbakan Mirziyoyev'in kazanması beklentisiyle kapandı. Kesin sonuçların Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
09/06/2016 September 6, 2016. Prime Minister of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Forum Palace, a Samarkand residence of the President of Uzbekistan. Alexei Druzhinin/Sputnik (c) picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Özbekistan’a yeni devlet başkanı 03.12.2016

Özbekistan’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, geçici olarak bu görevi yürüten Şevket Mirziyoyev’in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
People stand along a road to pay the tribute to the memory of Uzbek late President Islam Karimov in Tashkent People stand along a road to pay the tribute to the memory of Uzbek late President Islam Karimov as a mourning motorcade drive by in Tashkent, Uzbekistan, September 3, 2016. REUTERS/Muhammadsharif Mamatkulov FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. © Reuters/M. Mamatkulov

İslam Kerimov toprağa verildi 03.09.2016

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov memleketi Semerkant’ta yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
FILE PHOTO - Uzbek President Islam Karimov leaves after a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier near Moscow's Kremlin walls, April 15, 2013. REUTERS/Grigory Dukor/File Photo © Reuters/G. Dukor

İslam Kerimov hayatını kaybetti 02.09.2016

Yaklaşık 25 yıldır Özbekistan'ı yöneten Devlet Başkanı İslam Kerimov geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 15, 2013. Uzbekistan's president Islam Karimov during a meeting with the Russian president in Moscow's Kremlin. (Photo ITAR-TASS / Alexei Nikolsky)

Kerimov'un hastalığı spekülasyonlara neden oluyor 30.08.2016

Orta Asya cumhuriyetlerinden Özbekistan'da 25 yıldan bu yana yönetimi elinde bulunduran Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un yoğun bakımda olduğunun ortaya çıkması ülkenin geleceği hakkında spekülasyonlara neden oldu.
June 30, 2016 An airport employee mourns for his collegues as he looks at the pictures of killed airport employees at Ataturk airport international terminal in Istanbul on June 30, 2016 two days after the triple suicide bombing and gun attack occurred at Istanbul's Ataturk airport. The death toll from the triple suicide bombing and gun attack that occurred on June 28, 2016 at Istanbul's Ataturk airport has risen to 43 including 19 foreigners. The government has pointed the finger of blame at the Islamic State group and Turkish police rounded up 13 suspected IS jihadists in raids at 16 different locations across Istanbul on June 30. / AFP / OZAN KOSE (c) Getty Images/AFP/O. Kose

Saldırganların uyrukları belli oldu 30.06.2016

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İntihar eylemcilerinin Özbekistan, Dağıstan ve Kırgızistan uyruklu oldukları belirtiliyor.
23.06.2016 *** Russian President Vladimir Putin (L), Chinese President Xi Jinping and Mongolian President Tsakhiagiin Elbegdorj (R) attend Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tashkent, Uzbekistan, June 23, 2016. Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/Sputnik/Kremlin/M. Klimentyev

Hindistan ve Pakistan Şanghay'a üye oluyor 23.06.2016

Hindistan ve Pakistan, Çin ile Rusya’nın hakimiyetindeki Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye oluyor. Örgüt, böylece dünya nüfusunun yüzde 40'ını temsil edecek.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 15, 2013. Uzbekistan's president Islam Karimov during a meeting with the Russian president in Moscow's Kremlin. (Photo ITAR-TASS / Alexei Nikolsky)

Özbekistan'da Kerimov yine kazandı 30.03.2015

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90’ını alarak seçimleri kazandı. AGİT seçimi eleştirdi.
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