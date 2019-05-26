 Öcalan: Kürt sorununun çözümü için hazırım | TÜRKİYE | DW | 08.08.2019

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TÜRKİYE

Öcalan: Kürt sorununun çözümü için hazırım

Abdullah Öcalan ile dün İmralı Cezaevi’nde görüşen avukatları, PKK liderinin yeni mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan mesajında "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim" dedi.

Abdullah Öcalan - (Arşiv)

Abdullah Öcalan - (Arşiv)

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan "Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır" dedi.

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu dün İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde PKK lideriyle yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını bugün Twitter üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada "Sayın Öcalan çatışma ve savaş politikalarındaki ısrar nedeniyle yaşanan gidişatı kaygı verici görmektedir. Kırk yıldır yaşanan insani, siyasal, ekonomik kayıplara işaret ederek bölgesel durum itibariyle aynı politikadaki ısrarın daha ağır sonuçlar ortaya çıkaracağını herkesin görmesi gerektiğini ifade etmiştir" denildi.

Avukatları Öcalan'ın "Kürtlerin başkaca bir devlete ihtiyacı olmadığını" ifade ettiğini, ancak "Kürtlerin bir hukuku olacak mıdır?" diye de sorduğunu ifade etti.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Öcalan, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır" diye konuştu.

Açıklamada ayrıca Öcalan'ın "Özal'ın 1993 yılında 'savaşla çözüm olmaz' sözüne atıfla; aynı durumun geçerliliğini korumasına rağmen bugün Özal'ın kararlığını gösterecek bir iradenin varlığını" sorguladığı belirtildi.

Ayrıca Öcalan'ın, "kendine yönelik halen devam eden yirmi yıllık tecridin de bugün yaşanan savaşlarla ilgili olduğunu" belirttiği ifade edildi.

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine daha önce 18 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala izin verilmişti.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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