Öcalan'ın avukatları: Seçim malzemesi yapılmasın

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin toplumun tüm kesimlerine etki edecek önemde olduğu hatırlatılarak seçim sürecinde siyasilerin, "Öcalan üzerinden propaganda yarışına girdikleri" ileri sürüldü.

Avukatlar, "Öcalan'ın dezenformasyona konu edilmesinin" durumu kamuoyunun bilgisine sunmayı zorunlu kıldığını ifade etti.

Açıklamada, seçim sürecinde oy hesapları adına manipülasyonlara başvurulduğu savunularak, seçimin demokratik bir geleceğe ve barışa hizmet edecek şekilde sonuçlanması beklentisi dile getirildi.

Açıklamada, "Seçim süreci sona yaklaştıkça oy hesapları adına tarafların ciddi bir şekilde manipülasyonlara başvurduğu tarafımızca gözlemlenmektedir. Mutlak tecrit koşullarında tutulan ve 25 aydır kendisinden haber alamadığımız Sn.Öcalan'ın durumunun kabul sınırlarını zorlayan şekilde dezenformasyonlara konu edilmesi, durumun ilk elden muhatapları olan biz avukatları tarafından bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunmayı zorunlu kılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Asrın Hukuk Bürosu açıklamasında, Abdullah Öcalan ve yanında tutulan diğer üç mahkumdan 25 Mart 2021'den bu yana hiçbir şekilde haber alınamadığı hatırlatıldı. Açıklamada, mahkumların tutulma koşulları, maruz kaldıkları muamele ve sağlık durumları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları ifade edildi.

Açıklamada, "İmralı’da bir tecrit sisteminin" işletildiği ve bunun "gerek ruhen gerek bedenen zamana yayılı bir çürütmeyi hedefleyen, tutulma koşullarının işkence oluşturduğu AİHM kararları ve (Strasbourg merkezli Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi) CPT raporları ile de teyit edildiği" savunuldu.

CPT Öcalan'la geçen yıl görüştü

Kısaca CPT olarak bilinen, Strasbourg merkezli Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi 20-29 Eylül 2022 tarihlerinde İmralı'ya gitmiş ve Öcalan'la görüşmüştü. İmralı'da Öcalan dahil dört mahkumun kendi aralarındaki aktiviteleri ve dış dünyayla temaslarının ele alındığı incelemeler sonucunda bir ön rapor hazırlanarak Türk hükümetine iletildi. Ankara' dan konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi. CPT kuralları gereği "gizli" niteliğe sahip bu raporlar, CPT sözleşmesine taraf devletlerin onayı olmadan yayınlanamıyor.

Akşener: Hükümet İmralı'ya adam gönderdi

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki gün önce yaptığı açıklamada, hükümetin seçim öncesi "İmralı’ya adam gönderip yardım istediğini" öne sürdü. Akşener, 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürdüğü görüşmeyle ilgili 'yargıdan biri'nin gittiğini iddia etti. Akşener, "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da 2 Mayıs'ta, Malatya’da İl Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, "Öcalan’ı serbest mi bırakacaklar’ gibi saçma sapan, akla hayale gelmeyecek yalanlar söylüyorlar. Bugün Öcalan ile İmralı’da görüşen AKP’nin görevlendirdiği insanlar var. Sayın Akşener, 'Üst düzey yargı mensupları' diyor. Biz biliyoruz ki her gün Öcalan ile görüşerek kendilerine oy devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Bunlar Öcalan ile hala bugün görüşüyorlar. Öcalan’dan destek almaya çalışıyorlar. Biz, hukuk ne diyorsa onu yapacağız" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Nisan sonunda Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarının kaynakları tarafından doğrulandığını söylemişti.

DW,MK/HT

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