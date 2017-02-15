Öğrenci evlerinde kiralar el yakıyor

Almanya'da üniversite ve yüksek okulların bulunduğu 30 kentin 19'unda yapılan incelemeye göre, öğrencilerin oturabileceği evlerin kiraları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 arttı. Almanya Ekonomi Enstitüsü (IW) ile finansal hizmetler veren MLP şirketi tarafından hazırlanan 2021 Öğrenci Barınma Raporu Salı günü açıklandı.

Öğrencilere yönelik kiralık daire piyasasının analiz edildiği rapora göre, üniversite ve yüksek okulların bulunduğu kentlerde öğrenciler 30 metrekarelik bir daire için su ve yakıt dahil ayda ortalama 515 euro, 20 metrekarelik bir oda için ise ayda ortalama 325 kira ödüyor.

Kiraların en yüksek olduğu kent Münih

Raporda, öğrenciler için ev kiralarının en yüksek olduğu kentin Münih, kiraların en düşük olduğu şehrin ise Magdeburg olduğu belirtildi.

Berlin'de öğrenciler tasarlanan bir odalı ev

Buna göre, Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te bir öğrencinin oturabileceği 30 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası su ve yakıt giderleri dahil 802 euro olarak belirlendi. 20 metrekarelik bir odanın kirasının ise 554 euro olduğu kaydedildi.

Raporda, kiraların yüksek olduğu Münih'i Stuttgart ve Köln izliyor. Buna göre, Stuttgart'ta öğrenim görenler ev kirasına ortalama 750 euro öderken, kira bedeli Köln için 663 euro olarak belirlendi.

Beşinci sırada yer alan başkent Berlin'de öğrenciler bir daire için ortalama 650 euro, bir oda için ise ortalama 420 euro ödüyor.

Doğudaki kentlerde kiralar daha düşük

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kenti ise kiraların en düşük olduğu kent oldu. Magdeburg'da öğrenciler bir ev için 289 euro öderken, bu kentte oda kirasının ise 204 euro olduğu belirtildi. Dairelerin kirasının düşük olduğu kentler arasında Magdeburg'u 355 euro ile Leipzig ve 382 euro ile Greifswald takip etti.

MLP Yönetim Kurulu Başkanı Uwe Schroeder-Wildberg, öğrenciler için daha fazla konut sağlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Almanya'da yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin programlarında öğrencilere yer verilmediğini belirten Schroeder-Wildberg, siyasi partilerin öğrencilerin konut piyasasına dair ihtiyaçlarını dikkate almamasını eleştirdi.

AFP, DW/JD, BK

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