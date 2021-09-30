Çip krizi Avrupa otomotiv sektörünü sarsıyor

Pandeminin yol açtığı tedarik zinciri sıkıntıları otomotiv sektöründeki üreticileri zorlamaya devam ediyor.

Son olarak otomobil devi Opel, çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime 2022 yılına kadar ara vereceğini duyurdu.

Opel Sözcüsü otomotiv sektörü kendisini "devam eden salgın ve yarı iletkenlerde yaşanan darlık nedeniyle olağanüstü bir durumda" buldu şeklinde konuştu.

Eisenach’taki fabrikanın üretimi gelecek hafta durduracağı ve gelecek yıl "arz zinciri izin verdiği ölçüde" tekrar üretime başlayacağını belirten sözcü, fabrika çalışanlarının bu süre boyunca izinli sayılacağını kaydetti.

Üretime ara veriliyor

Başka ülkeler gibi Almanya da ham madde darboğazı nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Ülkenin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektöründe yarı iletken çiplerde yaşanan darboğaz üreticileri, üretim miktarlarını azaltmaya zorluyor.

Bu yıl başlarında Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Wolfsburg fabrikasında üretimi azaltmış, Daimler ve BMW de üretimlerine birkaç gün ya da hafta ara vermek durumunda kalmıştı. Volkswagen ve Audi kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu. Eisenach’taki Opel fabrikası Ağustos ayında da üretimi durdurmuştu.

Alix Partners danışmanlık şirketi tedarik sıkıntısı nedeniyle bu yıl dünya çapında araç üretiminde 7,7 milyon azalma olacağını, bunun da 210 milyar euroluk bir gelire tekabül ettiğini belirtiyor.

Sendika tepkili

IG Metall Sendikası Temsilcisi Uwe Laubach Automobilwoche'ye yaptığı açıklamada çip krizinin Opel'in Eisenach fabrikasında üretilen Grandland modelinin Fransa’daki fabrikada üretilmesini nasıl engellemediğini anlamakta zorlandıklarını söyledi.

Ferdinand Dudenhöffer

Otomotiv uzmanı Ferdinand Dudenhöffer ise bir üreticinin üç ay boyunca üretimi durdurmasının alışılmadık olduğunu belirterek, Fransa fabrikasının bundan karlı çıkacağını, Opel'in ise Almanya'da kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp fabrikanın kapanmasının maliyetini de daha ucuza getireceğini belirtti.

İkinci el otomobil fiyatlarında artış

Çip krizi nedeniyle sadece araç üreticileri etkilenmiyor. Almanya'da tüketicilerin de yeni ve ikinci el otomobil alırken daha yüksek fiyatlarla karşılaştığı belirtiliyor. Dudenhöffer Ağustos ve Eylül aylarında yeni bir aracın ortalama fiyatının 360 euro civarında yükseldiğini kaydetti.

İngiltere'de de tedarik sıkıntılarının otomotiv sektöründe Ağustos ayı üretimini geçen yıla göre yüzde 27 düşürdüğü belirtildi.

AFP, rtr / SSB, JD

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