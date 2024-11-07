Çin'den Trump'a mesaj: Geçinmenin yolunu bulalım

Çin lideri Şi Cinping ülkesi ile yeni bir ticaret savaşı başlatma sözü veren seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi. Pekin "Birlikte geçinmenin yolunu bulalım" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik etti, iki ulusun "geçinmenin bir yolunu" bulması gerektiğini belirtti.

Çin devlet televizyonunun yayınladığı tebrik mesajında Şi, "Tarih ABD ve Çin'in iş birliğinden fayda, çatışmadan ise zarar gördüğünün kanıtı" dedi. Mesajında, "Dengeli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki hem iki ulusun ortak çıkarına hem de uluslararası toplumun beklentisi" ifadelerini kullanan Çin lideri, ayrılıkların "uygun şekilde ele alınmasını" istedi.

"İki ülke bu yeni dönemde mutlaka birbiriyle geçinmenin bir yolunu bulmalı" diyen Şi bunun hem Pekin ve Washington'un hem de dünyanın kalanının çıkarına olacağını belirtti.

Yüzde 60 gümrük vergisi tehdidi

Trump kampanya döneminde Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 60 ek gümrük vergisi getirme sözü verdi. Trump ilk döneminde Çin'le ticaret savaşı başlatmış, COVID-19 için "Çin virüsü" diyerek salgından Pekin'i sorumlu tutmuştu.

Trump "Amerikan sanayisini korumak için" Çin ürünlerine ek vergi getirilmesini savunuyor Fotoğraf: Stephen B. Morton/AP Photo/picture alliance

Öte yandan Trump'ın ilk döneminin ardından iş başı yapan Joe Biden yönetimi, selef başkanın ticaret politikalarını tersine çevirmedi ve Çin'den ithal bazı ürünlere ek vergi uygulamasını sürdürdü. Son olarak Eylül ayında ABD yerli üreticiyi korumak için, Çin malı elektrikli araçlara yüzde 100, güneş panellerine yüzde 50 ve çelik, alüminyum gibi ürünlere yüzde 25 ek vergi açıklamıştı.

Analistler Çin'in Trump döneminde yaşanabilecek ekonomik kırılganlıklarla mücadele için iç talebi canlandırmaya odaklanacağını değerlendiriyor.

Trump daha önce dört kez yüz yüze görüştüğü Şi'ye karşı Tayvan konusunda da sert olmakla övünüyor. Şi'yi "Tayvan'a saldırırsa yüzde 150 gümrük vergisi ile tehdit ettiğini" iddia ediyor.

Pekin Tayvan'daki yönetimi tanımıyor ve "ana vatan ile bütünleşmesini" stratejik öncelik sayıyor. Şi bu hedef için "askeri seçeneklerin" de kullanılabileceğini söylüyor. ABD Başkanı Biden konuyla ilgili açıklamalarında, Tayvan'a saldırı durumunda Amerikan askerinin adanın savunmasına yardım edeceğini söyledi.

Reuters,AFP / MUK,EC