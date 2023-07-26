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Çin'den Türkiye'ye stratejik mesajlar

1 saat önce

Wang Yi'nin Ankara temasları sonrasında Pekin'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarının desteklendiği, iç işlerine müdahalenin reddedildiği vurgulandı; stratejik iş birliği çağrısı yapıldı.

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Çin'in başkenti Tiananmen Meydanı'nda bir direğe asılan Türk bayrağı - (09.04.2012)
ArşivFotoğraf: Imago Images/UPI Photo

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ankara'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ikili ilişkiler açısından önemli mesajlar verildi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'da yayımlanan açıklamada, Çin'in ikili ilişkilerin geliştirilmesine taze bir ivme kazandırmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirmek ve stratejik güveni artırmak için Türk hükümetiyle çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gelişmekte olan pazarlar ve kalkınmakta olan önemli ülkeler olarak Çin ve Türkiye geniş alanlarda ortak çıkarlar ve muazzam bir iş birliği potansiyelini paylaşmaktadır. Çin, Türkiye'nin kendi milli koşullarına uygun bir kalkınma rotası bulmasını, milli bağımsızlığını, egemenliğini, meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almasını desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne destek

Dışişleri Bakanı Wang'ın Türk mevkidaşı Fidan'a ayrıca, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda giderek daha önemli bir rol oynamasını desteklediklerini ve Türkiye'nin iç işlerine yönelik müdahalelere karşı olduklarını belirttiği de kaydedildi.

Türkiye ile stratejik koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirten Wang, temel çıkarlar, ulusal güvenlik ve istikrarın güvence altına alınmasında iki ülkenin birbirine destek olması için birlikte çalışma mesajı verdi.

Wang, Çin-Türkiye Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Kuşak ve Yol girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor girişimi arasında sinerjinin artırılması, enerji, eğitim, kültür ve diğer alanlarda ikili iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştüFotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

İthalat, ticaret ve yatırımları artırma mesajı

Çin'in kaliteli Türk mallarının ithalatını artırmak istediğini belirten Wang, ayrıca Çinli şirketleri Türkiye'de yatırım ve iş yapmaya teşvik edeceklerini belirterek, iki ülkeden şirketlerin kendi para birimleri üzerinden ticaret yapmasını desteklediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, ayrıca Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok uluslu yapılar içinde koordinasyon ve iş birliğini de güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Wang, üstü kapalı bir şekilde Batılı ülkeleri eleştirerek Türkiye'yi gelişmekte olan pazarlar ve kalkınmakta olan ülkelerin sesini birlikte duyurmaya çağırdı.

Wang Yi, Türkiye'ye, "uluslararası alanda gerçek anlamda çok sesliliğin savunulması, tek taraflılığa karşı çıkılması, küresel tedarik zincirlerinin istikrarının güvence altına alınması, dönüşen ve karmaşa içinde bulunan dünyada istikrarın güçlendirilmesi" için iş birliği çağrısı yaptı.

Çin, Batılı ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda tek taraflı politikalar izlemek, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını engellemeye çalışmak ve kendi çıkarları doğrultusunda tedarik zincirlerini kesintiye uğratmakla suçluyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hakan Fidan da, Türkiye'nin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, "Çin'in ekonomik ve teknolojik gelişiminin tehdit olduğu iddiasını reddettiklerini, Çin'in kalkınmasını engelleme girişimleri ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı olduklarını" belirtti. Fidan'ın ayrıca, "Türkiye'de Çin'in toprak bütünlüğünü zayıflatmaya yönelik faaliyetlere izin vermeyeceğini" belirttiği de kaydedildi.

 

DW / BK,ET

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