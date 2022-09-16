Çin'den Türkiye'ye "siyasi güveni artırmalıyız" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin lideri Şi Cinping, Semerkant'ta bir araya geldi. Çin lideri, karşılıklı siyasi güvenin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, Özbekistan Devlet Başkanının Yazlık Sarayı'nda gerçekleştirilen basına kapalı görüşmenin yarım saat sürdüğünü duyurdu.

Çin devlet televizyonu CCTV, Çinli lider Şi'nin görüşmede iki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin güçlendirilmesi mesajına vurgu yaptığını bildirdi. CCTV'nin aktardığına göre Şi, "İki taraf karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeli, birbirinin temel çıkarlarına saygı göstermeli, Çin ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği ilişkilerinin siyasi temelini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Kalkınma alanında iş birliğine odaklanılması gerektiğini belirten Şi, iki ülkenin güçlü oldukları alanlarda çeşitli iş birliği mekanizmaları yaratılmasına büyük önem atfettiklerini de kaydetti.

Uluslararası alanda iş birliği çağrısı

Çin'in öncülük ettiği küresel ticaret girişimi "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinde iş birliğinin artırılmasını da isteyen Çin lideri, iki ülkenin, uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ile gıda ve enerji güvenliğine katkıda bulunmasının önemine de vurgu yaptı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua ise Şi-Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak Çin liderinin, "iki ülkenin dünyada gerçek anlamda çok taraflılık, uluslararası adalet ve hakkaniyet için çalışması gerektiğini" söylediğini bildirdi. Şi, ayrıca Çin ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, 20'ler Grubu (G20) ve Şanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı örgütler içinde iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara ile Pekin arasındaki ilişkilerde en önemli pürüzlerden birini, Sincan Özerk Bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine yönelik suçlamalar oluşturuyor.

AFP/BK,TY