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ABD Temsiciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi
Nancy PelosiFotoğraf: Issei Kato/REUTERS
PolitikaÇin

Çin Pelosi ve ailesini yaptırım listesine aldı

2 saat önce

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile ailesini yaptırım listesine aldı. Pekin ayrıca ABD ile iklim ve askeri alanlardaki iş birliğini durdurma kararı aldı.

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Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Sözcüsü, hiyerarşik sıralamada ABD'nin üçüncü devlet temsilcisi Nancy Pelosi ile ailesini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Nancy Pelosi'nin yoğun biçimde Çin'in içişlerine karıştığı ileri sürülerek, Tayvan'ı ziyareti ile Pelosi'nin ülkenin toprak bütünlüğünü ayaklar altına aldığı iddia edildi. Bundan dolayı Çin Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Partili Sözcü Pelosi ile yakın aile üyelerine yaptırımlar uygulanması kararı aldındığını açıkladı. Yaptırımların tam olarak neler olduğuna dair detay ise şimdilik verilmedi.

Pelosi, Çin'den gelen uyarı ve tehditlere rağmen, Pekin'in kendi topraklarının bir parçası saydığı ada ülkesi Tayvan'ı ziyaret etmiş ve orada üst düzey temsilcilerle bir araya gelmişti. Nancy Pelosi, 25 yıl aradan sonra, demokrasi endeksinde dünyanın önde gelen ülkelerinden Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD'li üst düzey temsilci oldu.

Tayvan ziyaretinde Çin'den gelen tehditlere cevap veren Pelosi ise, ziyaretinin ülkesi ABD'nin Tayvan gibi demokratik müttefikleri yalnız bırakmayacağının açık bir mesajı olduğunu vurgu yaptı.

Pelosi'nin ziyareti ile zaten var olan Çin-Tayvan gerginliği daha da tırmanmış, Pekin yönetimi, dün hafta sonu da devam edecek büyük bir askeri tatbikata başlamıştı. Bir ada ülkesi olan Tayvan'ın etrafındaki altı noktada yürütülen kapsamlı askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullanılması dışında, Pekin tarafından Tayvan hava sahasında füzelerin kullanılacağı da duyurulmuştu.

Çin Tayvan çevresinde kapsamlı bir tatbikat yapıyor - (04.08.2022)
Çin Tayvan çevresinde büyük bir askeri tatbikat başlattıFotoğraf: Hector Retamal/AFP

Çin ABD ile iklim ve askeri iş birliğini de durdurdu

Pelosi'nin ziyareti üzerine Pekin yönetiminin uyguladığı bir diğer yaptırım da ABD ile iklim ve askeri alanlardaki iş birliğini durdurmak oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin iklim alanında iş birliğini devre dışı bırakacağını ve askeri kadrolar arasındaki güvenlik konusundaki müzakereleri de sonlandıracağını açıkladı. Pekin yönetimi, söz konusu adımları kendilerinin sert itirazlarına rağmen, Pelosi'nin bunları dikkate almayarak Taipei'yi ziyaret etmesi, bunun da ülkelerini hiç saymak sayılması anlamına geldiği iddiasıyla gerekçelendirdi.

Çin ve ABD, dünyanın en çok emisyon salımına yol açan iki üke. Pekin ile Washington, geçen yıl Glasgow'da düzenlenen İklim Zirvesi'nde sürpriz biçimde bir iklim anlaşmasına varmışlardı. Söz konusu anlaşma ile iki ülke, içinde bulunduğumuz on yıl zarfında iklim korumaya yönelik çabalarını artırmayı ve düzenli olarak bir araya gelerek küresel ısınmayla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunmayı taahhüt ediyorlar.

Pekin ayrıca, kaçak göç, uluslararası suçlarla mücadele ve uyuşturucu ile mücadele gibi alanlarda da Washington ile iş birliğinin dondurulduğunu duyurdu.

 

AFP/ ETO,ET

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