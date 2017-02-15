Çin’den NATO’ya "iftira" suçlaması

Çin Halk Cumhuriyeti, NATO Zirvesi'nde Pekin aleyhine dile getirilen eleştirilere sert bir dille karşı çıktı. Çin'in Avrupa Birliği (AB) Temsilciği'nden yapılan açıklamada, NATO'nun Çin'den kaynaklandığını dile getirdiği tehlikeyi abarttığı ve bir çatışma ortamı yarattığı ifadte edildi. NATO'ya, "Çin'deki gelişmeleri rasyonel bir biçimde değerlendirme" çağrısı yapılan açıklamada İttifaktan, "(Çin kaynaklı) tehlike teorilerinin çeşitli abartılmış şekillerde dile getirilmeye devam edilmemesi, bunların yaratılmaya çalışılan suni çatışma haline gerekçe gösterilmemesi ve manipülasyondan uzak durulması" talep edildi.

Diğer NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın bu göreve geldikten sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde Çin ile ilgili net ifadeler kullanılmış ve Pekin'in "kurallara bağlı uluslararası düzen için sistemik bir meydan okuma" olduğu ifade edilmişti.

ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

Çin'in uyguladığı öne sürülen "Zorlama siyasetinin", NATO'nun temel değerlerine aykırı olduğu ve "İttifakın güvenliği açısından önemli noktaları" ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, Çin'in nükleer silah envanterini genişlettiği ve askeri alanda Rusya ile iş birliği içinde olduğu öne sürülmüştü.

İftira suçlaması

NATO Zirvesi'nin kapanış bildirgesinde kağıda dökülen söz konusu ifadeler, Pekin tarafından, "Çin'in barışçıl gelişimine atılan bir iftira" ve "uluslararası durumun ve (NATO'nun) buradaki rolünün yanlış değerlendirilmesi" olarak nitelendirildi. Çin ayrıca NATO'nun "Soğuk Savaş anlayışını devam ettirdiğini" savundu.

ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi'nde müttefik ülkeleri Çin konusunda daha kararlı olmaya davet ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin ile ilişkilerde "doğru balansın bulunması" gerektiğini dile getirmişti. Merkel, Pekin'in pek çok konuda rakip olduğunu vurgulamış ancak birçok alanda da bu ülke ile iş birliği içinde olunduğunu ifade etmişti.

AFP / ET,TY

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