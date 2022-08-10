  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Çin ve Tayvan bölgede tatbikatları sürdürüyor.
Çin ve Tayvan bölgede tatbikatları sürdürüyor.Fotoğraf: Huizhong Wu/AP/dpa/picture alliance
PolitikaÇin

Çin'den gözdağı: Askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

6 saat önce

Çin, hedefinin Tayvan ile barışçı yollardan birleşme olduğunu, ancak dış müdahale ve ayrılıkçı eylemlere karşı askeri güç kullanma seçeneğini saklı tuttuğunu açıkladı.

https://www.dw.com/tr/%C3%A7inden-g%C3%B6zda%C4%9F%C4%B1-askeri-g%C3%BC%C3%A7-kullanmaktan-ka%C3%A7%C4%B1nmay%C4%B1z/a-62763165

Çin, Tayvan konusunda tırmanan gerilimle ilgili olarak, dış müdahale ve ayrılıkçı eylemler durumunda askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Çin hükümetine bağlı Tayvan İşleri Ofisinin yayımladığı açıklamada, Pekin'in Tayvan ile "barışçıl bir yeniden birleşme"yi sağlamak için "büyük samimiyetle elden gelen tüm çabayı göstereceği" belirtilerek "Ancak dış müdahale ve ayrılıkçı her tür eylem karşısında güç kullanmaktan kaçınmayacağız ve gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutmaktayız" denildi.

"Barışçıl bir yeniden birleşme için devasa bir alan yaratmaya hazırız ancak ayrılıkçı faaliyetlere hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" denilen açıklamada Pekin, Çin ile "yeniden birleşmesinin" ardından Tayvan'ın ekonomik refaha erişeceğini taahhüt etti.

Çin'in açıklamasında, "Kırmızı çizgilerimiz geçildiği takdirde, ayrılıkçı unsurlar veya dış güçlerin provokasyonuna yanıt verme noktasında sert önlemler almak zorunda kalacağız" ifadesi kullanıldı.

ABD ile diyalog kesildi

Pekin ayrıca, bundan böyle ABD ile deniz güvenliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli konularda diyaloğu kestiklerini kaydetti. ABD, Tayvan'ın en önemli askeri ve siyasi destekçisi olarak kabul ediliyor.

Joseph Wu
Joseph WuFotoğraf: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Salı günü Çin'in işgale hazırlandığını savunmuştu. Çin'in Tayvanlıların manevi gücünü zayıflatmayı amaçladığını kaydeden Wu, Pekin'in jeostratejik hedeflerinin "Tayvan'ı aştığını" ifade etmişti.

Çin, askeri tatbikatlarına, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından başlamıştı. Tayvan, şu ana kadar birkaç kez, tatbikatlar kapsamında Çin gemi ve uçaklarının Tayvan suları ve hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

AP,AFP / BÜ,BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Sağlık
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sembol fotoğraf: Elektrikçi atölyesinde çalışan yaşlı bir kişi

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Toplum
17 saat önce
İstanbul'un Gazi mahallesinde bulunan bir cemevinde ibadet eden insanlar - (29.10.2014)

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Toplum
22 saat önce

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

Hukuk devleti ilkesi
9 Ağustos 2022
Sondaj gemisi Abdülhamid Han - (06.07.2022 / Mersin)

Abdülhamid Han: Doğu Akdeniz ısınabilir

Abdülhamid Han: Doğu Akdeniz ısınabilir

Ekonomi
8 Ağustos 2022

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Politika
8 Ağustos 2022
Afganistan'a Çin tarafından yapılan pirinç yardımından yararlanan bir Afgan kızı - (07.04.2022)

Afganistan'da açlık felaketi

Afganistan'da açlık felaketi

Ekonomi
7 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön