Çin'den gözdağı: Askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Çin, hedefinin Tayvan ile barışçı yollardan birleşme olduğunu, ancak dış müdahale ve ayrılıkçı eylemlere karşı askeri güç kullanma seçeneğini saklı tuttuğunu açıkladı.

Çin, Tayvan konusunda tırmanan gerilimle ilgili olarak, dış müdahale ve ayrılıkçı eylemler durumunda askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Çin hükümetine bağlı Tayvan İşleri Ofisinin yayımladığı açıklamada, Pekin'in Tayvan ile "barışçıl bir yeniden birleşme"yi sağlamak için "büyük samimiyetle elden gelen tüm çabayı göstereceği" belirtilerek "Ancak dış müdahale ve ayrılıkçı her tür eylem karşısında güç kullanmaktan kaçınmayacağız ve gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutmaktayız" denildi.

"Barışçıl bir yeniden birleşme için devasa bir alan yaratmaya hazırız ancak ayrılıkçı faaliyetlere hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" denilen açıklamada Pekin, Çin ile "yeniden birleşmesinin" ardından Tayvan'ın ekonomik refaha erişeceğini taahhüt etti.

Çin'in açıklamasında, "Kırmızı çizgilerimiz geçildiği takdirde, ayrılıkçı unsurlar veya dış güçlerin provokasyonuna yanıt verme noktasında sert önlemler almak zorunda kalacağız" ifadesi kullanıldı.

ABD ile diyalog kesildi

Pekin ayrıca, bundan böyle ABD ile deniz güvenliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli konularda diyaloğu kestiklerini kaydetti. ABD, Tayvan'ın en önemli askeri ve siyasi destekçisi olarak kabul ediliyor.

Joseph Wu Fotoğraf: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/picture alliance

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Salı günü Çin'in işgale hazırlandığını savunmuştu. Çin'in Tayvanlıların manevi gücünü zayıflatmayı amaçladığını kaydeden Wu, Pekin'in jeostratejik hedeflerinin "Tayvan'ı aştığını" ifade etmişti.

Çin, askeri tatbikatlarına, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından başlamıştı. Tayvan, şu ana kadar birkaç kez, tatbikatlar kapsamında Çin gemi ve uçaklarının Tayvan suları ve hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

AP,AFP / BÜ,BK