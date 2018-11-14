Çin'den Alman heyetine "Uygur" engeli

Alman Yeşiller partisi, parlamentonun dijitalleşmeyle ilgili komitesinden vekillerin önümüzdeki haftalarda Çin'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete, heyette kamuoyunda Uygur azınlığın haklarını savunmasıyla tanınan Margarete Bause de bulunduğu için Pekin tarafından izin verilmediğini duyurdu.

Yeşiller üyesi vekil, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Çin'in ben listede olduğum sürece heyetin Çin'e seyahat edemeyeceği şeklindeki mesajı kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Bunu, insan haklarını yüksek sesle ve açıkça destekleyen parlamenterleri susturma girişimi olarak görüyorum" diyen Bause, Alman parlamentosunu Çin'in bu tarz tutumlarına izin vermemeye çağırdı.

Alman heyeti, 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapmayı planladığı Çin ziyaretinde Şanghay ve Pekin'de temaslarda bulunmayı öngörüyordu. Bause, komitenin Yeşiller partili başkanı Dieter Janecek'e vekâlet etmek üzere bu ziyarete katılacaktı.

Bause, Çin'in tavrı üzerine komite başkanı Janecek'e gönderdiği mektupta, seyahatten vazgeçilmesi için herhangi bir neden görmediğini ve heyete katılma fikrinde bir değişiklik olmadığını iletti.

Bause, Twitter'daki paylaşımında, "Bu olay sadece insan hakları konusundaki çalışmalarımı daha da yoğunlaştıracaktır" diyerek kararlılığını ifade etti.

Yeşiller partisinin parlamentodaki üst düzey isimlerinden Britta Hasselmann da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle görüşen ya da Çin hakkında konuşan herkesin insan hakları konusunu gündeme getirmesinin önem taşıdığını belirterek, "Margarete Bause dâhil parlamentodaki Yeşiller ve diğer partilerden birçok meslektaşımın yaptığı da bu. Bu iyi bir şey" dedi.

İnsan Hakları Komitesi'ne de izin yok

Alman parlamentosu çatısındaki İnsan Hakları Komitesi'nin de Çin'e girişine izin verilmediği açıklandı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubunun insan hakları sözcüsü Michael Brand, Çin'in, "insan haklarını açıkça irdelemeye ve hassas konulara değinmeye cesaret eden insanlara" bu şekilde gözdağı vermeye çalıştığını iddia etti.

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, geçen Cuma günü New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin'in, "özellikle Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi iç meselelerine" dışarıdan müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğini söylemişti.

DW,dpa/CÖ,BW

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