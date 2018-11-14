 Çin′den Alman heyetine ″Uygur″ engeli | ALMANYA | DW | 04.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Çin'den Alman heyetine "Uygur" engeli

Alman parlamentosundan bir heyetin Çin'e yapmayı planladığı ziyarete Pekin yönetiminin izin vermediği bildirildi. Yeşiller'e göre gerekçe, heyette Uygurların haklarını savunmasıyla tanınan bir vekil bulunması.

MdB Margarete Bause Bündnis 90 Die Grünen (Imago/Sven Simon)

Alman Yeşiller partisi, parlamentonun dijitalleşmeyle ilgili komitesinden vekillerin önümüzdeki haftalarda Çin'e gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete, heyette kamuoyunda Uygur azınlığın haklarını savunmasıyla tanınan Margarete Bause de bulunduğu için Pekin tarafından izin verilmediğini duyurdu.

Önerdiğimiz linkler

Çin Sincan’daki tartışmalı eğitim kamplarında tutulan Uygurların çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı. Türkiye ise Sincan’a bir gözlem heyeti göndereceğini bildirdi. (30.07.2019)

Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti bölgede 2014 yılından bu yana yaklaşık 13 bin "terörist" yakalandığını açıkladı. (18.03.2019)

Çin Dışişleri, Sincan bölgesinde 1 milyonu aşkın Müslüman Uygur'un tutulduğu eğitim kamplarının "boyutunda zamanla küçülmeye gidileceğini" söyledi. Le, bu alanların "toplama kampı" değil "kampüs" olduğunu belirtti. (15.03.2019)

Yeşiller üyesi vekil, dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Çin'in ben listede olduğum sürece heyetin Çin'e seyahat edemeyeceği şeklindeki mesajı kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Bunu, insan haklarını yüksek sesle ve açıkça destekleyen parlamenterleri susturma girişimi olarak görüyorum" diyen Bause, Alman parlamentosunu Çin'in bu tarz tutumlarına izin vermemeye çağırdı.

Alman heyeti, 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapmayı planladığı Çin ziyaretinde Şanghay ve Pekin'de temaslarda bulunmayı öngörüyordu. Bause, komitenin Yeşiller partili başkanı Dieter Janecek'e vekâlet etmek üzere bu ziyarete katılacaktı.

Bause, Çin'in tavrı üzerine komite başkanı Janecek'e gönderdiği mektupta, seyahatten vazgeçilmesi için herhangi bir neden görmediğini ve heyete katılma fikrinde bir değişiklik olmadığını iletti.

Bause, Twitter'daki paylaşımında, "Bu olay sadece insan hakları konusundaki çalışmalarımı daha da yoğunlaştıracaktır" diyerek kararlılığını ifade etti.

Yeşiller partisinin parlamentodaki üst düzey isimlerinden Britta Hasselmann da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle görüşen ya da Çin hakkında konuşan herkesin insan hakları konusunu gündeme getirmesinin önem taşıdığını belirterek, "Margarete Bause dâhil parlamentodaki Yeşiller ve diğer partilerden birçok meslektaşımın yaptığı da bu. Bu iyi bir şey" dedi.

İnsan Hakları Komitesi'ne de izin yok

Alman parlamentosu çatısındaki İnsan Hakları Komitesi'nin de Çin'e girişine izin verilmediği açıklandı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubunun insan hakları sözcüsü Michael Brand, Çin'in, "insan haklarını açıkça irdelemeye ve hassas konulara değinmeye cesaret eden insanlara" bu şekilde gözdağı vermeye çalıştığını iddia etti.

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, geçen Cuma günü New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin'in, "özellikle Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi iç meselelerine" dışarıdan müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğini söylemişti.

DW,dpa/CÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

China Ethnie der Uiguren

Yorum: Avrupa Çin'e karşı ortak hareket etmeli 14.11.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Çin’i Uygurlara yönelik şiddetli baskı politikası nedeniyle eleştirdi. DW’den Matthias von Hein’a göre bunun etkisini göstermesi için Avrupa’nın ortak bir yaklaşımda bulunması şart.

Berlin Bundestag 61. Sitzung

Çin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyor 10.11.2018

Pekin, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinin Alman meclisinde tartışılmasına tepki gösterdi. Çin’in Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Almanya’nın Çin’in iç işlerine karıştığı ifade edildi.

Außenminister Heiko Maas in China

Alman Dışişleri Bakanı: Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez 13.11.2018

Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği basın toplantısında Çin'de Uygurların yeniden eğitimi için oluşturulan kampların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Niederlande Amsterdam | Hochsicherheitsgericht: Terrorprozess um die Hofstadgroep (picture-alliance/dpa/J. Vrijdag)

Almanya'da çoğunluk burka yasağından yana

Almanya'da yapılan bir ankete göre vatandaşların çoğunluğu Hollanda'daki gibi bir burka yasağını destekliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  