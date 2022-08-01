Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Ciddi sonuçları olur

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu kayıtsız kalmayacaktır. Çin tarafı da şüphesiz ki egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı önlemler alacaktır" açıklamasında bulundu.
Pekin'deki basın brifinginde konuşan Zhao, Pelosi'nin "ABD hükümetinin üç numaralı yetkilisi" olarak Tayvan'ı ziyaret etmesinin "çok ciddi sonuçları" olacağını belirtti.
Çin tarafının tüm olasılıklara "kapsamlı bir şekilde hazırlıklı olduğunu" ifade eden Zhao, böyle bir ziyaretin "Çin'in iç işlerine yönelik bariz bir müdahale" olacağını sözlerine ekledi.
Çin ordusunun ne tür önlemler alabileceğine dair soruyu da yanıtlayan Zhao, "Gitme cesaretini gösterirse, onu da o zaman görürüz" dedi.
Resmi programında yok
Pelosi'nin açıklanan resmi programında Tayvan ziyareti bulunmuyor. Ancak ABD Temsilciler Başkanı'nın Tayvan'a da uğrayacağına dair ABD medyasında haberler yayımlanıyor. Pelosi'nin geçen Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı Tayvan ziyareti, 82 yaşındaki siyasetçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu iptal olmuştu.
Tayvan'ı "Tek Çin" ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olarak gören Pekin, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini adadaki bağımsızlık yanlısı kampı teşvik edici bir mesaj olarak değerlendiriyor.
Tayvan'ı ziyaret eden son ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 1997 yılında Newt Gingrich olmuştu.