Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Ciddi sonuçları olur

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine karşı uyarıda bulundu. Pekin, Çin ordusunun böyle bir ziyarete "kayıtsız kalmayacağını" belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı da ziyaret etme ihtimali, Washington ile Pekin arasında gerilimin bir kez daha yükselmesine neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu kayıtsız kalmayacaktır. Çin tarafı da şüphesiz ki egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı önlemler alacaktır" açıklamasında bulundu.

Zhao Lijian Fotoğraf: Greg Baker/AFP/Getty Images

Pekin'deki basın brifinginde konuşan Zhao, Pelosi'nin "ABD hükümetinin üç numaralı yetkilisi" olarak Tayvan'ı ziyaret etmesinin "çok ciddi sonuçları" olacağını belirtti.

Çin tarafının tüm olasılıklara "kapsamlı bir şekilde hazırlıklı olduğunu" ifade eden Zhao, böyle bir ziyaretin "Çin'in iç işlerine yönelik bariz bir müdahale" olacağını sözlerine ekledi.

Çin ordusunun ne tür önlemler alabileceğine dair soruyu da yanıtlayan Zhao, "Gitme cesaretini gösterirse, onu da o zaman görürüz" dedi.

Resmi programında yok

Pelosi'nin açıklanan resmi programında Tayvan ziyareti bulunmuyor. Ancak ABD Temsilciler Başkanı'nın Tayvan'a da uğrayacağına dair ABD medyasında haberler yayımlanıyor. Pelosi'nin geçen Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı Tayvan ziyareti, 82 yaşındaki siyasetçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu iptal olmuştu.

Tayvan'ı "Tek Çin" ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olarak gören Pekin, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini adadaki bağımsızlık yanlısı kampı teşvik edici bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Nancy Pelosi Fotoğraf: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Tayvan'ı ziyaret eden son ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 1997 yılında Newt Gingrich olmuştu.

Yıllardır Çin tarafından işgal edilme tehdidi altında olan Tayvanüzerindeki bu baskı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidarda olduğu dönemde daha da arttı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de Batı'da Tayvan'ın da benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceğine dair endişelere yol açtı.

Asya turu kapsamında bugün Singapur'a giden Pelosi'nin resmi programında Malezya, Güney Kore ve Japonya ziyaretleri de yer alıyor.

DW,rtr,dpa / CÖ,ET