 Çin′de sel felaketi: ″Bin yılda bir olur″ | DÜNYA | DW | 21.07.2021

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DÜNYA

Çin'de sel felaketi: "Bin yılda bir olur"

Çin'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar büyük hasar verdi. En az 12 kişinin öldüğü Henan vilayetinde hayat felç oldu. Hastane elektriksiz kaldı, seferler iptal edildi.

China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

Şiddetli yağışlar Avrupa'nın bazı ülkelerinden sonra Çin'de de hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin Henan vilayeti şiddetli yağışlar nedeniyle büyük hasar gördü. Vilayetin 12 milyonluk başkenti Zhengzhou'da en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Vilayet yetkililerinin verdiği bilgiye göre 500'ün üzerinde kişi kurtarıldı, yaklaşık 100 bin kişi de bölgeden tahliye edildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Salı gününden beri bazı çocukların anaokullarında mahsur kaldığı bildirildi.

Zhengzhou kentinde en az 12 kişi hayatını kaybetti

Zhengzhou kentinde en az 12 kişi hayatını kaybetti

Cumartesi gününden Salı akşam saatlerine kadar devam eden yağışlar sonucu, kentteki Sarı Nehri'nde bir yılın toplamından daha fazla yağmur suyu toplandığı belirtildi. Çin basınında yer alan haberlere göre, meteorologlar böylesi bir yağışın ancak "bin yılda bir olabileceğine" dikkat çekiyor.

Hastane elektriksiz  kaldı

Vilayetin başkenti Zhengzhou'daki 7 binden fazla yataklı bir hastanede elektriklerin kesildiği , acil elektrik hattının da çalışmadığı bilgisi verildi. Hastanedeki yaklaşık 600 kritik durumdaki hasta için acil transfer imkanları aranıyor.

Hasar gören bölgelerde tahliye sürüyor

Hasar gören bölgelerde tahliye sürüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, sel baskınlarıyla mücadelenin zorlaştığını ifade etti.

Seferler iptal, barajlar için uyarı

Ülkedeki önemli lojistik merkezlerden olan vilayette tren seferleri iptal edildi, otobanlar kapatıldı ve birçok uçak seferi de iptal edilmek zorunda kaldı. Baraj sularının da yükselmesi nedeniyle uyarı verildi. Yerel yetkililer, Zhengzhou kentinin batısındaki Luoyang kentindeki Yihetan Barajı'nda 20 metrelik bir çatlak oluştuğunu bildirdi. Çatlak nedeniyle her an bir yıkım olabileceği uyarısı verildi.

Henan vilayetindeki seller nedeniyle yollar kapatıldı

Henan vilayetindeki seller nedeniyle yollar kapatıldı

Meteorologlar 94 milyon nüfuslu Henan vilayetinde yağışların üç gün daha  süreceğini tahmin ediyor

Reuters/ GA, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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