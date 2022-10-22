Çin'de Şi etkinliğini artırıyor

Çin Komünist Partisi'nin 20’inci Ulusal Kongresi sona ererken, kongrede alınan bir kararla Devlet Başkanı Şi Jinping'in parti içindeki gücü daha da arttırıldı.

Çin'de beş senede bir yapılan ve bir hafta devam eden Çin Komünist Partisi'nin 20'inci Ulusal Kongresi sona ererken, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping kongreyle birlikte ülke içindeki gücünü daha da arttırdı. Komünist Parti'nin seçilmiş 2 bin 300 delegesi, kurultay sonunda yayınlanan bir kararda oybirliğiyle Şi'nin parti içindeki "merkezi rolünü" ve liderliğini onayladıklarını ifade etti. Böylelikle Komünist Parti ve Devlet Başkanlığındaki etkinliği artan 69 yaşındaki Şi'nin Pazar günü üçüncü defa partisinin lideri seçilmesi bekleniyor.

Kongrenin kapanışında konuşan Şi, "zafer için mücadele" çağrısında bulunmuş, delegelere hitaben de, "Savaşmaya cesaret edin, kazanmaya cesaret edin, ilerlemek için çok çalışın" demişti. Şi'nin bu konuşmasından sonra alınan kararda, delegeler Şi'nin parti anayasasında öngördüğü değişiklikleri oybirliğiyle onayladı. Kararda ayrıca ilk defa Pekin yönetiminin Tayvan'ın bağımsızlığını katı bir şekilde reddetmesinin altı çizildi.

Çin Başbakanı Li Merkez Komite'ye seçilmedi

Delegeler öte yandan 205 kişilik Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin üyelerini de seçti. Merkez Komite, 25 kişilik Çin Komünist Partisi Politbürosu'nu, onun yedi kişilik Daimi Komitesini ve Genel Sekreteri atama yetkisine sahip. Pazar günü yapılacak ilk oturumda, Şi'nin parti genel sekteri olarak beş yıllık üçüncü bir dönem için onaylanması bekleniyor. Şi'nin üçüncü bir dönem daha parti lideri ve devlet başkanı olmasıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan bu yana en kuvvetli lider olma pozisyonunun sağlamlaşacağı ifade ediliyor.

Çin Komünist Partisi Kongresine katılan Çin Başbakanı Li Keqiang (solda), Çin Devlet Başkanı Şi Jinping (ortada) ve Çin'in bir önceki devlet başkanı Hu Jintao (sağda) - (16.10.2022 - Pekin) Fotoğraf: AFP

Merkez Komitesi'ne seçilen 205 kişi arasında, Çin'in halihazırdaki başbakanı ve ülkede gerçekleşen ekonomik reformların temel destekçilerinden Li Keqiang dahil dört Politbüro Daimi Komitesi üyesi yer almadı. Çin Komünist Partisi Politbürosu Daimi Komitesi, Merkez Komitesi üyeleri arasından seçiliyor.

Eski Devlet Başkanı Hu podyumdan indirildi

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen ve yabancı medyanın sadece kapanışını takip etmesine izin verilen Komünist Parti Kongresi'nin kapanış töreninde, Şi'den önceki devlet başkanı Hu Jintao'nun, podyumda Şi'nin yanındaki yerinden iki kişinin eşlik etmesiyle götürüldüğü kameralara yansıdı. Bundan önce 79 yaşındaki Hu'nun iki kişinin yardımıyla Şi ile kısa bir konuşma gerçekleştirdiği de görüldü.

Hu, üst üste iki dönem Çin Komünist Parti Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı olarak hizmet verdikten sonra 2012 senesinde koltuğu Şi'ye devretmişti.

AFP,dpa,AP / DÇÜ,ET