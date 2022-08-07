  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Çin donanmasının tatbikat yaptığı Tayvan yakınlarındaki sularda Tayvan'a ait bir savaş gemisi - (05.08.2022)
Çin donanmasına ait tatbikat noktası yakınlarındaki bir Tayvan savaş gemisiFotoğraf: Lin Jian/Xinhua/picture alliance
PolitikaÇin

Tayvan Boğazı'nda "kedi-fare" oyunu

1 saat önce

Çin'in Tayvan'a yönelik askeri tatbikatını sonlandırması beklenirken, tarafların açık denizde bir tür "kedi-fare oyunu" oynadığı belirtildi. Çin'e ait bazı gemilerin tampon bölgeyi geçtiği aktarılıyor.

https://www.dw.com/tr/%C3%A7in-ve-tayvan%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1k-denizdeki-kedi-fare-oyunu/a-62736262

Çin ve Tayvan donanmalarına ait 10'dan fazla savaş gemisinin Tayvan Boğazı'nda birbirlerine çok yakın mesafeden geçtikleri ve Çin gemilerinin iki taraf arasındaki gayriresmi sınır hattını aştığı bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı da, çok sayıdaÇin askeri gemisi ile uçak ve insansız hava aracının adaya ve Tayvan donanmasına yönelik saldırı simülasyonu yaptığını duyurdu. Bakanlık, uçak ve gemilerini Çin'in bu adımına "Uygun bir karşılık vermesi için" bölgeye gönderdiğini aktardı.

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Pekin yönetiminin Tayvan Boğazı'ndaki barışı bozmak için, "Barbarca bir askeri harekat içinde olduğunu" dile getirdi.

Açık denizde kedi-fare oyunu

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Çin güçlerinin sınırı zorladığını ve Tayvan'ın Çin'in geçişini engellemek için gözlem amacıyla mümkün olduğunca yakınlarda kaldığını belirtti. Söz konusu kaynak, iki tarafın da itidal gösterdiğini kaydederek, açık denizde yapılan manevraları "kedi-fare" oyununa benzetti.

Pazar günü Çin devlet televizyonunda konuşan bir yorumcu ise, Çin ordusunun artık Tayvan tarafında düzenli tatbikatlar yapacağını ve Çin'in birleşmesine yönelik tarihi misyonun gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği tatbikatta balistik füzelerle atış da yaptı - (04.08.2022)
Çin, Perşembe gününden bu yana Tayvan kıyıları yakınlarındaki altı bölgede eş zamanlı askeri tatbikatlar düzenliyorFotoğraf: Photo by various sources/AFP

Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı, geçen hafta Ada'nın altı ayrı bölgesine yönelik kapsamlı tatbikatın Pazar günü sona erdirilmesinin planlandığını duyurmuştu. Tayvan, Çin'den henüz tatbikatın bittiğine dair bir duyuru gelmediğini belirtirken, Tayvan Savunma Bakanlığı Pazar günü, Çin'e ait 66 uçağın ve 14 savaş gemisinin Tayvan Boğazı'nda ve etrafında aktif olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Diğer yandan Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, kendi hava sahasında uçuşlara uygulanan kısıtlamanın kademeli olarak kaldırıldığını bildirdi.

ABD'den Pasifik ülkelerine "demokrasiyi savunma" çağrısı

Solomon adalarını ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan ise Pasifik ülkelerine "demokrasi" uyarısı geldi. Ülke adı vermeden kimi dünya liderlerinin güç kullanımına ilişkin, "Bitmiş fikirleri yeniden canlandırma fikirleri olduğu" eleştirisinde bulunan Sherman, kimilerinin "Savaşın bedelini unuttuklarını veya geçmişten alınacak dersleri gözardı ettiklerini" ifade etti.

Pasifik ülkelerini "demokrasiyi savunmaya" çağıran Sherman, "İnsanların özgürce fikirlerini ifade edebildikleri toplumlarda yaşamaya devam edip etmeme kararı bizim elimizde" diye konuştu.

Pelosi'nin ziyareti sonrası ipler gerilmişti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Pekin'in tüm uyarılarına rağmen geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Çin-Tayvan gerilimini tırmandırmıştı. Pelosi ve ailesine yaptırım uygulayacağınıaçıklayan Çin, ziyaretin hemen ardından Tayvan'ın çevresinde tatbikatlara başlamıştı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Çin Tayvan'a saldırdığı takdirde ABD'nin askeri müdahalede bulunacağını ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvanlı yetkililer tarafından karşılandı - (02.08.2022)
ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi (sağdan dördüncü), Çin'den gelen tüm tehditlere rağmen Tayvan'a ziyarette bulunmuştuFotoğraf: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/ZUMA/IMAGO

1949'da Çin Cumhuriyeti'ni temsil eden milliyetçilerin Çin İç Savaşı'nı Mao Zedong liderliğindeki komünistlere karşı kaybettikten sonra kaçtığı Tayvan'da, bugün demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet görevde bulunuyor. Tayvan, 1949'da kurulmadan önce de kendi yönetimine sahip olmasına rağmen Pekin tarafından Çin topraklarının bir parçası olarak görülüyor. 23 milyon nüfuslu ülke kendini bağımsız bir yapı olarak görüyor.

DW,AFP,Reuters / SÖ,ET

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Semicon Yarı İletken Fuarı'nda sergilenen bir ürün

Çin-Tayvan krizi Alman ekonomisinde korku yarattı

Çin-Tayvan krizi Alman ekonomisinde korku yarattı

Çin ile Tayvan arasında artan siyasi gerilim Alman ekonomisinde büyük endişe yarattı. Pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinin daha da zarar görmesinden korkuluyor.
Politika
5 Ağustos 2022
Tayvan'da bir yarı iletken (çip) üretim merkezi

TSMC: Küresel çip pazarının lideri ve Tayvan gerilimi

TSMC: Küresel çip pazarının lideri ve Tayvan gerilimi

Rus gazının alternatifi bulunabilir ama Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin yarı iletkenleri alternatifsiz. Çin'in olası işgali sonrasında Tayvan’da çip üretiminin durma ihtimali, küresel bir üretim krizine neden olabilir.
Ekonomi
5 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çin donanmasının tatbikat yaptığı Tayvan yakınlarındaki sularda Tayvan'a ait bir savaş gemisi - (05.08.2022)

Tayvan Boğazı'nda "kedi-fare" oyunu

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Afganistan'a Çin tarafından yapılan pirinç yardımından yararlanan bir Afgan kızı - (07.04.2022)

Afganistan'da açlık felaketi

Afganistan'da açlık felaketi

Ekonomi
8 saat önce
Symbolbild - Asbest

Türkiye’nin asbest tablosu

Türkiye’nin asbest tablosu

Sağlık
6 Ağustos 2022
KPSS sınavı ile soru kitapçığı sorusu arasındaki benzerlik

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

Eğitim
5 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön