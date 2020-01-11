Çin: Tayvan bizim iç meselemiz

Tayvan’da Çin karşıtı çizgiyi ile bilinen devlet başkanı Tsai Ing-wen’in seçimleri kazanarak, bir dönem daha bu görevi sürdürmeye hak kazanması Pekin'i rahatsız etti.

Geng Şuang

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang seçim sonuçları ile ilgili açıklamasında, "Orada ne olursa olsun, hiçbir şey Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremez. Dünyada bir tane Çin var ve Tayvan o Çin'in parçasıdır. Tayvan sorunu da Çin'in iç meselesidir" ifadesini kullandı.

Çin'in kamu medyasında da Tsai Ing-wen hakkında ağır suçlamalarda bulunuluyor. Söz konusu medya organlarından bazılarına göre Tsai ve partisi seçimleri kazanmak için "hile, baskı, göz korkutma gibi kirli taktikler" uygulayarak, "bunu yaparken bencil, haris ve kötü doğasını açığa çıkardı." Tayvan seçimleri ile ilgili Çin'de yayınlanan bir yorumda ise, seçmen oylarının satın alındığı ve seçim sonuçlarından "karanlık yabancı güçlerin" sorumlu olduğu iddia edildi.

Çin yanlısı adaya yüzde 38 oy

Cumartesi günü yapılan seçimleri Çin karşıtı tavrı ile tanınan ve seçim kampanyasında, "Çin'e karşı direniş, Tayvan'ı savunalım" sloganını kullanan 63 yaşındaki devlet başkanı Tsai Ing-wen, oyların yüzde 57'sini alarak kazanmıştı.

Tsai Ing-wen

Çin yönetimine daha yakın olan aday Han Kuo Yu ise seçimlerden yüzde 38 oranında oy çıkarabildi.

Tayvan'ın en büyük silah tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Tsai Ing-wen'i tebrik ederek, Tayvan'ın onun liderliği altında demokrasi ve refah için mücadele eden ülkelere "parlak bir örnek" olmaya devam edeceğini dile getirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Çin Denizi'nde yer alan yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip bir ada devleti olan Tayvan'ı, kendine bağlı "asi bir eyalet" olarak değerlendiriyor. Pekin yönetiminin baskıları nedeniyle dünya üzerinde sadece 15 küçük ülke Tayvan ile resmi ilişki içinde bulunuyor.

AFP,dpa / ET,EC

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