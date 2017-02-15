 Çin: Rusya′ya yönelik yaptırımları ″kasten″ delmeyeceğiz | DÜNYA | DW | 02.04.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin: Rusya'ya yönelik yaptırımları "kasten" delmeyeceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınamayan ve Batı'nın yaptırımlarına katılmayan Çin hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırımları "kasten" delmeyeceklerini bildirdi. Çin, yaptırımları bir kez daha eleştirdi.

AB ile Çin arasında düzenlenen çevrimiçi zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

AB ile Çin arasında düzenlenen çevrimiçi zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delebilecekleri yönündeki iddiaları ilk kez açık bir şekilde reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vang Lutong, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya'ya Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından uygulanan yaptırımları baypas etmek için kasten bir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak Vang Rusya'ya uygulanan yaptırımları da eleştirerek, "Yaptırımlara karşıyız ve bu yaptırımların etkisi bütün dünyaya yayılabilir" uyarısında bulundu.

Çin'in Rusya ile normal ticari ilişkilerinin bu yaptırımlardan "etkilenmemesi gerektiğini" vurgulayan Vang, küresel ekonominin yararı için "tedarik ve sanayi zincirindeki her türlü olası zarardan kaçınmak" gerektiğini söyledi.

Vang ayrıca mevcut krizde Çin'in rolünün sınırlı olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözümünün anahtarı Çin'in değil, Washington ve Brüksel'in elinde" ifadesini kullandı. Avrupa'nın güvenliğinin söz konusu olduğunu kaydeden Vang, bu sorunu Avrupa'nın çözebileceğini dile getirdi.

Video izle 04:56

Yaptırımlar Putin'i durdurabilir mi?

Avrupa Birliği (AB) ve Çin liderlerinin Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği zirvede, Brüksel Pekin'i, yaptırımları baypas etmek için Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan açıklamalar yapmayan Çin hükümeti, Rusya ve Ukrayna arasında tarafsız arabuluculuk öneriyor. Ancak Çin devlet medyasının çoğunlukla Rus çizgisini takip ettiği, ABD ve NATO'yu eleştirdiği gözlemleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Çin'e Moskova'ya Ukrayna savaşını sona erdirmesi konusunda nüfuzunu kullanması çağrısı yapmıştı.

Rusya ve Çin'den ise aralarındaki yakın işbirliğini vurguluyan açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, stratejik ortaklığı daha ileri düzeye taşıma ve "adil ve demokratik yeni bir dünya düzeni kurma" iradesine vurgu yapmıştı. 

AFP/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB ile Çin arasında gergin zirve

AB Çin'i Rusya'nın Ukrayna savaşına destek olmaması için uyarırken Pekin yönetimi ise taraf tutmayı reddettiklerini, bloklaşmalara karşı olduklarını açıkladı. Çin, AB'ye "ABD'den bağımsız hareket etmesi" mesajı verdi.  

FOTO-GALERİ

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 74 binden fazla Ukraynalı komşu Romanya'ya kaçtı.  