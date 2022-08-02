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Fotoğraf: Wang Jiang/Costfoto/picture alliance
PolitikaÇin

Çin nüfusu küçülüyor

2 saat önce

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, nüfusunun 2025'e kadar küçülme eğilimine gireceğini bildirdi. Dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesinde doğumları teşvik için kampanyalar başlatıldı.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, ülkedeki düşük doğum oranları ve nüfusun yaşlanması sebebiyle Çin nüfusu 2025 yılına kadar küçülmeye başlayacak. Çin Sağlık Komisyonu, nüfusun artış hızının hissedilir ölçüde yavaşladığını açıkladı. Buna göre, 2021-2025 dönemini kapsayan beş yıllık planlama süresi zarfında nüfusta erime başlayacak. 

Çin'de kaydedilen bu demografik krizin sebeplerinin başında, istihdamda olan nüfusun hızla yaşlanması, ekonomideki büyümenin yavaşlaması ve doğum oranlarında on yıllardır görülen düşük seyir gibi faktörler önemli rol oynuyor.

Resmi istatistiklere göre geçen sene, yani 2021 yılında Çin'de sadece 10 milyon 620 bin çocuk dünyaya geldi. Bu sayı, 1978 yılından bu yana kayda geçen en düşük oran olma özelliğine sahip.

Ülkedeki doğum oranı geçen yıllarda 1,3’ün altına düştü. Bunlardan yola çıkılarak hesaplandığında, 2035 yılında Çin'in nüfusunun yüzde 30'dan fazlası 60 yaşının üzerinde olacak.

Doğum sınırlaması kaldırıldığı halde azalma sürüyor

Pekin yönetimi, geçen yıllarda çiftlerin birden fazla çocuk yapmasını engelleyen "tek çocuk" politikasına son vermişti.

2016 yılından bu yana Çin'de çiftlere önce iki çocuk sahibi olma hakkı tanındı. Geçen yıl da bu rakam üçe çıkarıldı. Hükümetin çocuk politikası konusunda attığı bu adımlara rağmen ülkede beklenen doğum patlaması yaşanmadı.

Çin'de pek çok çift, artan genel giderler, barınma masrafları ve eğitim gibi giderlerle karşı karşıya. Uzmanlar bu etkenlerin dışında tek çocuk politikasının getirdiği kültürel değişime dikkat çekerek çiftlerin küçük ailelere alıştığını belirtiyor.

Çocuk yapana konut kredisi

Çin Ulusal Sağlık Komitesi’nin açıklamasında "Doğum oranlarını destekleme politikamız yetersiz kaldı" itirafı da yer alıyor. Çocuk doğum oranını artırmak için Ulusal Sağlık Komitesi, aileler üzerinde var olan konut, eğitim ve vergi giderleri gibi kalemlerde rahatlatmaya gidilmesini tavsiye ediyor.

Ülkenin doğusundaki kentlerden olan Hangzhou, üç çocuğu olan ailelerin ilk konutunu satın alabilmesi için onlara yüksek miktarlarda kredi imkanları sunulacağını duyurdu. Nanchang veya Changsha gibi diğer başka kentler de medyada yer alan haberlere göre benzer destekler verilmesi amacıyla harekete geçeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, 2022 Kasım ayı itibarı ile dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak. Tahminler, bir diğer nüfusu yüksek ülke olan Hindistan'ın belki de önümüzdeki yıl Çin'i nüfus bakımından geçebileceğine işaret ediyor.

2020 yılı verilerine göre Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon olurken, Hindistan onu 1 milyar 380 milyon ile yakından takip ediyordu.

AFP /ETO,BK

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