Çin mahkemesi Kanada vatandaşının idam cezasını onadı

Çin'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiası ile yargılanan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg idam cezası onandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan temyiz mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Schellenberg'in Ocak 2019'da aldığı idam cezasının onandığı belirtildi. Schellenberg'e verilen idam cezası kararının Çin Yüksek Halk Mahkemesi tarafından da onanması gerekiyor. Dava, Çin ve Kanada arasındaki ilişkilere zarar veren davalardan biri olarak görülüyor.

Karara tepki gösteren Çin'in Kanada Büyükelçisi Dominic Barton, "Kararı en sert şekilde kınıyoruz ve Çin'e Robert'i affetme çağrısında bulunuyoruz. Çin'in acımasız ve insani olmayan bu cezasına karşı olduğumuzu defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Schellenberg, 2014 yılında 200 kilodan fazla metamfetaminin Avustralya'ya sevkiyatını planlayan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir üyesi olmakla suçlanıyor.

Schellenberg ise hakkındaki suçlamaları reddederek turist olarak Çin'de olduğu esnada çevirmen olarak tavsiye edilen bir Çinli yoluyla farkında olmadan uyuşturucu kaçakçılığı zincirine dahil olduğunu savunuyor.

Cezası artırıldı

Schellenberg, ilk olarak Kasım 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada'da tutuklanmasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik krizin derinleşmesi ile Schellenberg'e verilen ceza hafif bulunmuş ve hapis cezası idam cezasına çevrilmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau cezanın artırılması nedeniyle "oldukça endişeli" olduğunu belirterek, söz konusu idam cezasının "keyfi" olarak nitelendirmişti.

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, ABD'de banka işlemlerinde usulsüzlük yaparak İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanıyor. Meng Vanzhou'un ABD'ye iadesine ilişkin dava ise hâlâ sürüyor.

İdam kararının onanması kararı, Çin'in tepkisine rağmen Kanada'da tutuklanan Wanzhou'nın ABD'ye iade edilme davasının son duruşmalarının başlamasından bir hafta sonra geldi.

İnsan hakları aktivistleri Çin'de her yıl daha fazla insanın idam edildiğini söylüyor, ancak bu cezalar genelde Batılılara uygulanmıyor.

Çin ile Kanada arasında gerginlik

2018 yılı Aralık ayında Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nın teknoloji casusluğu yapma ve ABD'nin İran yaptırımlarını delme gerekçesiyle tutuklanması Çin ile Kanada ilişkilerinde gerilime yol açmıştı. Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'i casusluk ve devlet güvenliğine tehdit iddialarıyla tutuklamış; Çin'in Spavor ve Kovrig'i Kanada'ya baskı uygulamak için kullandığı iddia edilmişti.

AFP, dpa / AI, JD

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