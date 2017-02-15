Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayvan'a "birleşme" çağrısı

Çin'in Tayvan'ın hava sahası yakınlarında askeri uçuşları artırdığı gerekçesiyle bölgede gerilim artarken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile birleşme çağrısı yaptı. "Tayvan'ın bağımsızlık için yaptığı ayrılıkçılığın anavatan ile birleşmesinin önündeki en büyük engel" olduğunu ifade eden Şi, "barışçıl yollardan" yeniden birleşmenin Tayvan halkının da çıkarına olacağını kaydetti.

Çin'de hanedanlığın yıkılarak cumhuriyetin kurulmasının 110'uncu yıldönümü dolayısıyla Cumartesi günü Pekin'de düzenlenen törende konuşan Şi, Çin'in egemenliğini ve birliğini koruyacağını söyledi. Şi, "Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için kimse Çin halkının sarsılmaz kararlılığı, sağlam iradesi ve güçlü yeteneğini hafife almamalı" şeklinde konuştu. Çin halkının ayrılıkçılığa karşı geleceğini ifade eden Şi, "Anavatan ile yeniden tam birleşme konusundaki tarihi görevin yerine getirilmesi gerekiyor ve bu görev kesinlikle yerine getirilecek" şeklinde konuştu.

"Tayvan sorunu Çin'in tamamen iç meselesidir" diyen Şi, isim vermeden yabancı devletlerin bu soruna müdahale etmesine tepki gösterdi.

Şi'nin açıklamaları, Tayvan hava sahası yakınlarında Çin'in askeri uçuşları artırması nedeniyle gerilimin artmasının ardından geldi.

Pekin hükümeti, Tayvan'ı Çin topraklarının bir parçası olarak görüyor. Ancak Şi'nin bu konuşmasında, 2019 yılına kıyasla daha yumuşak mesajlar verdiği dikkat çekti. Şi iki yıl önceki konuşmasında, Tayvan'ı şiddet yoluyla kontrol altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Tayvan yönetiminden tepki

Şi'nin sözlerine tepki gösteren Taipei yönetimi ise yaptığı açıklamada, Tayvan'ın "egemen, bağımsız bir ülke" olduğunu vurguladı. Çin'in "tek ülke, iki sistem" ile adanın yönetilmesi önerisini kabul etmeyen Tayvan yönetimi, 23 milyon Tayvanlının çoğunun bu modeli reddettiğini bildirdi. "Ulusun geleceği Tayvan halkına bağlıdır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, halkın demokratik ve özgürlükçü yaşam tarzını savunduğu ifade edildi.

dpa,Reuters /JD, ET

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