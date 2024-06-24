Çin AB'yi otomobile ek vergiden vazgeçirmeye çalışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Çin menşeli elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, tarafların konuyu yeniden görüşmeye açık olduğu belirtildi.

Brüksel, Çin'in sübvansiyonlarla haksız rekabete sebep olduğu endişesiyle bu ülkeden ithal elektrikli araçlara 4 ay süreyle yüzde 38,1'e varan gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Uygulanmasına 4 Temmuz'da başlanacak ek vergi, Amerikan markası Tesla dahil Çin üretimi tüm modelleri kapsıyor.

Ancak Çin ticaret ve Almanya ekonomi bakanlıklarından gelen açıklamalara göre kararı terse çevirmek için müzakereler sürüyor. Çin Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "İki taraf AB'nin sübvansiyon soruşturması kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde anlaştı" denildi.

Açıklama, Çinli Bakan ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in telefon görüşmesinden hemen sonra geldi.

Çin'i ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck de "diyalog kanallarının açık olduğunun" altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Çin'in elektrikli otomobil sektörüne dair soruşturma başlatmış, ilk bulgular Pekin yönetiminin adil olmayan teşviklerle rekabeti bozduğu yönünde olmuştu.

AB ek vergilerden kalıcı olarak vazgeçilmesi için, Komisyon tarafından yütürülen soruşturma sonunda haksız rekabete yol açacak adımların atılmadığına dair somut kanıtlar görmeyi şart koşuyor. Pekin ise sübvansiyon ve aşırı kapasite iddialarını reddediyor. Sektördeki gelişmelerin teknolojik ilerlemeler ve tedarik zincirindeki iyileşmenin sonucu olduğunu savunuyor.

Türkiye de ek vergi açıklamıştı

Çinli Global Times gazetesine göre görüşmelerden 4 Temmuz öncesi bir sonuç alınması hedefleniyor. AB'nin açıkladığı geçici ek vergilerin yürürlüğe girmesi halinde Komisyon soruşturmasının tamamlanacağı 2 Kasım'da sona erecek. Ardından soruşturma sonucuna göre yeni tedbirlerin ilan edilmesi bekleniyor.

Türkiye ve ABD yerli üretimlerini koruyabilmek için daha önce Çinli otomobillere ek gümrük vergileri getirmişti.

Çin'i de kapsayan 4 günlük Asya ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Birlik üyesi 27 ülkenin Güney Kore ve Çin'le rekabet edebilmek için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Habeck yine de rekabetin diğerlerini "rakip veya düşman" olarak görmeyi gerektirmediğini vurguladı.

dpa,AP,Reuters / MUK,BÖ

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