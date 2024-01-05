Protestocu çiftçiler Bakan'ın feribottan inmesini engelledi

Almanya'da hükümetin tarım sektöründeki tasarruf planlarını protesto eden çiftçiler, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in bulunduğu feribotun yanaştığı iskeleyi bloke ederek bakanın inmesine izin vermedi.

Almanya'da çiftçilerin hükümetinin tarım sektöründeki sübvansiyonları kesme planlarını protesto eylemleri sürüyor. Schleswig-Holstein Eyaleti'nde 100'den fazla çiftçi Schlüttsiel'de iskeleyi bloke ederek Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in feribottan inmesini engelledi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu çiftçi eyleminin internet üzerinden organize edildiğini söyleyerek, göstericilerin 100'den fazla traktörle Schlüttsiel'a geldiğini belirtti. 25-30 çiftçinin iskeleyi işgal ederek Habeck'in feribottan inmesine izin vermediğini aktaran sözcü, polislerin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiğini bildirdi. Sözcü, yaşanan bu gelişmelerin ardından feribotun, Habeck'in tatil yaptığı Hallig Hooge'ye döndüğünü kaydetti.

Robert Habeck Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Habeck'in sözcülerinden biri dün akşam yaptığı açıklamada bakanın çiftçilerle görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Ancak ne yazık ki güvenlik durumu bakanın bütün çiftçilerle görüşmesine izin vermedi ve Bakan Habeck'in bireysel olarak çiftçilerle görüşme teklifi maalesef kabul edilmedi" dedi.

Hükümetten "utanç verici" açıklaması

Federal Hükümet, olayla ilgili yaptığı açıklamada protestoyu "utanç verici" olarak nitelendirildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Canlı bir protesto kültüne saygı duyulmakla birlikte siyasi geleneğin böylesine bayağılaştırılmasına kimse kayıtsız kalmamalı" ifadesini kullandı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planları çiftilerin protesto gösterilerine neden oluyor. Bu tepkiler üzerine hükümet dün tarım sektöründeki kesinti planlarının bir kısmını geri çekme kararı aldığını duyurdu. Ancak çiftiler bu adımı yeterli bulmuyor ve protesto gösterilerine devam etmeyi planlıyor.

Alman Çiftçiler Birliği 8-15 Ocak tarihlerini hükümetin politikalarını protesto etmek için eylem haftası ilan etmişti. Eylem haftasının son günü olan 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir protesto gösterisi planlanıyor.

dpa,AFP,DW / HT,ET

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