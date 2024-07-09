Çevrecilerden İspanyol millilere uçak yolculuğu tepkisi

EURO 2024'te Türkiye'den sonra bu kez de İspanyol milli takımının kara yolu yerine hava yolunu tercih etmesi çevrecilerin tepkisini çekti.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında İspanya milli takımının 190 kilometre mesafelik yol için uçak kullanması tartışma yarattı. İspanya kafilesi Pazar akşamı yerel saat ile 18'de yarı final karşılaşması için Stuttgart'tan Münih'e uçtu. İspanyollar finale kalmak için bugün yerel saat ile 21'de Fransa'nın karşısına çıkacak.

Almanya'nın iki güney eyaletinden Baden-Württemberg'deki Stuttgart ile Bavyera'daki Münih arasında kuş uçuşu sadece 190 kilometre mesafe bulunuyor. Yolculuk otobüsle yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Basında yer alan haberlere göre İspanya milli takımı Donaueschingen'deki kamp yerinden Stuttgart Havalimanına bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğu yaptı.

BUND'dan kınama

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND) hareketlilik ve ulaşım uzmanı Bastian Greiner İspanya milli takımının havayolunu kullanma tercihini kınadı. Greiner "İklim açısından son derece sorunlu olan kısa mesafe uçuşu kınıyoruz" dedi. Greiner Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Ayrıca futbolcuların ve milli takımların örnek olmak gibi bir rolleri var, bu bakımdan da durum daha da anlaşılmaz" diye konuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha önce de Fransa ve Türkiye milli takımlarının kısa mesafelerde havayolunu tercih etmesi tartışma yaratmıştı. Fransa milli takımı, Belçika ile oynadığı maç sonrasında Düsseldorf'tan Paderborn'a uçmuştu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından takım, check-in işlemleri sayılmazsa yarım saatlik de bir otobüs yolculuğu yapmıştı. Fransız futbolcuların Düsseldorf'taki stadyumdan takım kampına olan 177 kilometrelik mesafeyi karayoluyla yaklaşık iki saatte bitirebileceği kaydediliyor.

Türk milliler Hollanda maçında Fotoğraf: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/picture alliance

Türkiye de tepki görmüştü

Grup maçlarında Türk Milli Takımı ise kamp yaptığı Barsinghausen kasabasından 200 kilometreye yakın bir mesafede bulunan Dortmund ve Hamburg kentlerine uçakla gitmişti. A Milli Takım'ın kamp alanına en yakın havalimanı olan Hannover Havalimanı; Hamburg Havalimanı'na 150 kilometre, Dortmund Havalimanı'na ise 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde hava trafiği yükünün azaltılmasını hedefleyen sivil toplum kuruluşu BAW'ın sözcüsü Rene Schwartz, bu uçuşun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söylemişti. Schwartz, kentlerden sürdürülebilirlik açısından birçok talepte bulunulurken milli takımların böylesi kısa bir mesafe için uçuş gerçekleştirmesinin söz konusu olamayacağını ifade etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise DW Türkçe'ye yaptıkları açıklamada maç günü olası trafik sıkışıklığından ve yol çalışmalarından kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle hava yolunun tercih edildiğini belirtmişti. Bir TFF yetkilisi, bölgedeki gurbetçi taraftarların A Milli Takım otobüsüne gösterecekleri ilgi nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri de hesaba kattıklarını ve tüm bu faktörler değerlendirildiğinde "risk almak" istemediklerini ifade etmişti.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, EURO 2024'ü tarihin sürdürülebilirlik açısından en iyi turnuvası olarak nitelemişti.

dpa / EC, BK

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