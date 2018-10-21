Çelik: Hunharca planlanmış bir cinayet

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili olarak konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, "Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet" ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, sorumluları ortaya çıkarılıp cezalandırılacağını kaydederken, "bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek" şeklinde konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Konsolosluğa ait araç bulundu

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için yürütülen soruşturmada bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait bir araç Sultangazi'deki bir otoparkta terk edilmiş bir şekilde bulundu.

DHA'nın haberine göre Kaşıkçı'nın kayıp olduğu günlerde İstanbul'un Sultangazi ilçesine bırakılan diplomatik plakalı araçta inceleme başlatıldı. NTV'nin haberine göre ise konsolosluk yetkilileri ile varılacak mutabakatın ardından araçta inceleme yapılacak.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin yürütttüğü soruşturma kapsamında konsolosluk çalışanlarının sorgusuna devam ediliyor. Konsolosluk çalışanı beş kişinin Pazartesi günü sorgulandığı açıklandı.

CNN: Dublör, Kaşıkçı'nın giysilerini giydi

Öte yandan CNN International televizyonuna konuşan emniyet kaynaklarının sağladığı görüntülerde, Kaşıkçı'nın konsoloslukta bulunduğu gün binaya gelen 15 Suudi vatandaşından birinin, gazetecinin giysilerini giyerek dışarı çıktığı ortaya çıktı.

CNN International'ın internet sitesinde de paylaştığı görüntü kayıtlarında, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesiyle birlikte öldürülmesinin ardından koyu renkli ceketini, gri gömleğini ve pantolonunu giyen Mustafa el-Medeni isimli kişi, ayrıca sahte bir sakal takarken görülüyor.

ABD merkezli haber kanalına konuşan Türk yetkililerin ifadesine göre Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmesinden dört saat kadar önce binaya giriş yapan Medeni, aynı yaşlarda, boyda ve kiloda olması dolayısıyla dublör olarak getirildi.

Suudi Arabistan'ın kasıtlı bir şekilde işlenmediğini öne sürdüğü cinayet ile ilgili konuşan Türk emniyet yetkilisi, "sorgulamaya dublör getirmezsiniz" diyerek Kaşıkçı'nın planlı bir şekilde öldürüldüğü savını tekrar etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Riyad'dan çelişkili ifadeler

Suudi Arabistan kraliyet ailesi ve özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilgili olarak Washington Post gazetesinde eleştirel yazılar kaleme alan ve bir yıl kadar önce ABD'ye giden Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de konsolosluk binasına girişi sonrası bir daha haber alınamaması ile ilgili olarak Riyad yönetimi bugüne kadar çelişkili ifadeler kullandı.

İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunun bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim Cuma günü muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı.

Ancak daha sonra Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin bir halıya sarılarak yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim edildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

Erdoğan soruşturma hakkında bilgi verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim Salı günkü AKP grup toplantısında Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma hakkında bilgi paylaşacağını açıkladı.

Pazar günü bir açılışta konuşan Erdoğan, cinayet soruşturması konusunda "kararlı" olduklarını belirtirken, "Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. Bütün çıplaklığıyla... 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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DW,AP,AFP/ÇÖ,ÖA

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