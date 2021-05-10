Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk ziyaret

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesinin ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gitti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs tarihlerindeki Riyad ziyareti kapsamında Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşeceği belirtildi. Söz konusu görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki "ikili ilişkilerin ele alınacağı ve bölgesel konuların istişare edileceği" açıklandı.

Çavuşoğlu da Riyad'a ulaştıktan sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız" ifadesini kullandı.

Bir dönem kraliyet ailesine yakın bir isim olan ancak daha sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Türk ve Batılı istihbarat servisleri, Kaşıkçı'nın bir Suudi suikast timi tarafından öldürülmesi yönündeki talimatın sadece Veliaht Prens tarafından verilebileceği sonucuna varmıştı.

Önce Mısır şimdi Suudi Arabistan

Kaşıkçı cinayeti, Ankara'nın Riyad tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'e verdiği destek nedeniyle gergin olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltmişti.

AKP'nin Müslüman Kardeşler'e desteği, Türkiye-Mısır ilişkilerinde de gerginliğe yol açmıştı. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok Müslüman Kardeşler üyesi, Mısır'da 2013 yılında o dönemki Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi liderliğinde devrildiği darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Riyad yönetimi ve müttefiki konumundaki Körfez ülkeleri, şu an Mısır Devlet Başkanı olan Sisi'nin en önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Ancak geçen hafta Türk ve Mısırlı dışişleri bakan yardımcıları Kahire'de bir araya gelerek ilişkileri normalleştirme yönünde önemli bir adım attı. Bu, iki ülke arasında 2013'teki darbe sonrası gerçekleştirilen en üst düzey görüşmeydi.

Ankara ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 yılında Katar'la ilişkileri kestiğinde Doha yönetiminin yanında yer almıştı.

DW/CÖ,BK

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