Çavuşoğlu'na Yunanistan'dan azınlık tepkisi

Yunanistan'la ikili ilişkilerin normalleştirilmesi için Atina'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından kabul edilecek ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu resmi görüşmeler öncesi dün Batı Trakya'da Türk azınlık temsilcileriyle biraraya geldi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki temasları çerçevesinde "Haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladık ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdik" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'daki Müsülman azınlığın haklarıyla ilgli yaptığı Twitter paylaşımları Yunanistan'ın tepkisini çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın yaklaşık 120 bin "Yunan vatandaşını" kapsadığı belirtildi. Açıklamada "Türkiye'nin bu gerçeği sürekli çarpıtma girişimleri ve bu vatandaşların haklarının korunmayacağı iddiaları ve ayrımcılık iddiaları asılsızdır ve bunları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ancak "uluslararası hukuka saygının bunun için bir ön koşul olduğu” belirtildi.

Dışileri Bakanı Çavuşoğlu, Atina'ya resmi ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum" demişti.

Basın toplantısında tansiyon yükseldi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve göç konularının masada olduğu 16 Nisan'daki son Ankara ziyaretinde Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında kameralar önünde hararetli bir tartışma yaşanmıştı.

Basın toplantısında Türkiye'nin Libya ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki anlaşması nedeniyle tansiyon yükselmişti.

Söz konusu mutabakat muhtırasının Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu savunan Dendias, Ankara'yı Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle suçlayıp Yunanistan'ın "savaş tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

"Gerginliği sürdürürseniz, biz de sürdürürüz" yanıtını veren ve Batı Trakya'daki Türk azınlıktan "Müslüman azınlık" diye söz edilmesini eleştiren Çavuşoğlu ise Ankara’ya yönelik "Suriyeli göçmenleri kullanıyorsunuz" suçlamalarını da gündeme taşıyarak Yunanistan'ın Ege'de sığınmacıları "denize attığını" ifade etmişti.

Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin düşmesi ve diyalog sürecinin canlandırılması, Türkiye'nin AB'den beklentilerine olumlu karşılık bulabilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

DW, dpa,afp / MK, HT

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