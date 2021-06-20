 Çavuşoğlu: Yunanistan′ın tahriklerden vazgeçmesi lazım | Türkiye | DW | 20.06.2021

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Türkiye

Çavuşoğlu: Yunanistan'ın tahriklerden vazgeçmesi lazım

Yunanistan'ın yaz mevsiminde tatbikat yapılmaması konusundaki anlaşmaya uymadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Antalya Diplomasi Forumu'nda bir konuşma yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" dedi. Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması olduğunu belirten Çavuşoğlu "Yunanistan şimdi NAVTEX ilan ediyor. Milli günlerde de NAVTEX ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu" diye konuştu.

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Yunanistan yönetimi, Somalili, Pakistanlı, Afgan ve Bangladeşlilerin Türkiye üzerinden Yunanistan'a yaptıkları iltica başvurularını durdurdu.

Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda mutabakata vardı. Testleri negatif olanlar iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti. Ziyaret, Nisan ayında Ankara'da yaşanan gerilimin ardından ilk karşılıklı temas olması açısından önem taşıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Yunanistan'da Başbakan Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geliyor. Öncesinde Batı Trakya'daki Türk azınlık haklarıyla ilgili açıklamalarına Yunanistan'dan tepki geldi.

"Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeye çalışıyorlar" diyen Çavuşoğlu "Çünkü orada onlara baskı çok. Başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız" dedi.

Afganistan konusunda açıklamalar

Çavuşoğlu forumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlendiğine dikkat çekti. Havalimanının Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Çavuşoğlu "Sadece Afganistan için değil orada bulunun başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli" diye savundu. "Tek başına Türkiye'nin üstlenebileceği bir yükümlülük olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Elbette önemli ülkelerden, müttefiklerden ama en başta da Afganistan'dan desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor" diye konuştu. "Komşu ülkelerin de yapabileceği katkılar var" diyen Çavuşoğlu "Afganistan'da terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir" diye de ekledi.

DW / EC, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 