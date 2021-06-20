Çavuşoğlu: Yunanistan'ın tahriklerden vazgeçmesi lazım

Antalya Diplomasi Forumu'nda bir konuşma yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyonlardan vazgeçmesi lazım" dedi. Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması olduğunu belirten Çavuşoğlu "Yunanistan şimdi NAVTEX ilan ediyor. Milli günlerde de NAVTEX ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu" diye konuştu.

"Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeye çalışıyorlar" diyen Çavuşoğlu "Çünkü orada onlara baskı çok. Başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız" dedi.

Afganistan konusunda açıklamalar

Çavuşoğlu forumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlendiğine dikkat çekti. Havalimanının Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Çavuşoğlu "Sadece Afganistan için değil orada bulunun başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli" diye savundu. "Tek başına Türkiye'nin üstlenebileceği bir yükümlülük olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Elbette önemli ülkelerden, müttefiklerden ama en başta da Afganistan'dan desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor" diye konuştu. "Komşu ülkelerin de yapabileceği katkılar var" diyen Çavuşoğlu "Afganistan'da terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir" diye de ekledi.

DW / EC, ETO

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