Çavuşoğlu: Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı Ankara'da konuk eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Venezuela'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ABD'nin her alandaki baskısına rağmen Venezuela ile işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar konusundaki bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin tek taraflı alınan kararlara karşı olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan gözlemlere ve tek taraflı yaptırımlara başvurulmasını doğru bulmuyoruz ve buna karşıyız. Tek taraflı yaptırımlar sadece geniş halk kitlelerini mağdur ediyor. Her vesileyle Venezuela hükümetiyle muhalefet ve uluslararası toplum arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise açıklamasında Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin tarihi bir dönem yaşadığını ifade eden Arreaza, iki ülkenin aralarındaki ticareti geliştirmek için altenatif yollar bulmak amacıyla "sürekli olarak çalışacaklarını" dile getirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı, "Diplomatik ilişkilerin tarihi 60 yılı aşkın olsa da son 3-4 yılda, 60 senede yaptığımızdan 5-6 kat mislini yapmış durumdayız. Venezuela'nın ekonomik savaşla karşı karşıya kaldığı bu günlerden geçtiği dönemlerde, Türk hükümeti kollarını ve kalplerini açarak büyük dostluk örneği sergilediler. İki ülke ilişkilerinin en üst seviyesini yaşamaktadırlar. Önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için çalıştığımız stratejik ortaklığın daha ilk adımlarını artıyoruz" şeklinde konuştu.

Venezuela, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından siyasi bir krizin içerisine girdi. Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Guaido'nun yetkileri geçen hafta 15 yıl geçerli olacak şekilde elinden alındı. Rusya, Türkiye ve Küba'nın desteğini alan Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor.

AP,DHA,İHA/MY,DÇÜ

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