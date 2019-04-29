Çavuşoğlu: Trump'ın Türkiye'ye ziyareti gündemde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içinde Türkiye'yi ziyaret etmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Ankara'da Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Trump'ın 6 Haziran 1944'te başlayan Normandiya çıkarmasının 75'inci yıl dönümü için Avrupa'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu ama geçerken uğramak yerine belki bir ay sonra daha geniş kapsamda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar. Kesin tarih henüz belli değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte net tarih belirlenir. Bu görüşmelerde tabii ki YPG/PYD konusundan tutun da FETÖ konusuna kadar, S-400'den F-35'e kadar gündemde olan tüm konular değerlendirilir" diye ekledi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya hazırlanması başta olmak üzere birçok konuda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle gerilmişti.

Venezuela'ya askeri müdahale olasılığı

İki ülkenin farklı görüşe sahip olduğu konulardan biri de Venezuela krizi. ABD, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun en büyük destekçileri arasında yer alırken Türkiye, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu, Venezuela'ya dışarıdan müdahalede bulunulmasının ciddi sonuçlara yola açabileceği uyarısında bulunarak "Dışarıdan bir müdahale veya askeri bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkelerde aynı görüş hâkim. Hâl böyleyken dışarıdan zorlamayla bir yönetim değişikliği Venezuela'yı ancak kaosa sürükler, hatta bir sivil savaşa sürükleyebilir. Bu sadece Venezuela için değil, bölge için bir felaket olacaktır" dedi. Çavuşoğlu, Venezuela'daki sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini ve Maduro'nun da bu seçeneğe sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda ise ABD ile henüz tamamen mutabakat sağlayamadıklarını ancak "mesafe katettiklerini" belirtti.

ABD'nin İran yaptırımı

Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarından 2 Mayıs'a kadar muaf tutulan Türkiye dâhil bazı ülkelerin muafiyetinin bugün itibarıyla son bulması konusundaki bir soruyu da yanıtladı. Türkiye'nin petrol ithalatı için kaynaklarını kısa süre içinde çeşitlendirmesinin kolay olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeyi kullandı:

"Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağının çeşitlendirilmesi kısa sürede mümkün gözükmüyor. Bizim rafinerilerimizin teknolojisi birçok ülkenin ham petrolüne uygun değil."

Çavuşoğlu, "Şu anda üçüncü başka ülkelerden petrol aldığımızda bu rafinerilerimizin teknolojisini yenilememiz gerekiyor. Bu da rafinerilerin belli bir süre kapalı kalması demektir. Bunun da bir maliyeti var. Hangi açıdan bakarsanız bakın ABD'nin tek taraflı aldığı bu karar herkesi olumsuz etkiliyor" diye ekledi.

ABD geçen kasım ayında yürürlüğe giren ve İran'ın özellikle petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlardan ilk aşamada bazı ülkeleri muaf tutmuştu. ABD bu doğrultuda, İran'ın en fazla petrol ihraç ettiği sekiz ülkeye altı ay yaptırım muafiyeti getirmişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

DW/CÖ,EC

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