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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFotoğraf: Murat Gok/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor

24 dakika önce

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Esad rejimiyle iş birliği yapmak gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, "Türkiye çekildiği an Suriye'de kan gövdeyi götürür" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenler, Suriye krizinin çözümü için Ankara-Şam-Moskova-Tahran hattında yürütülen dörtlü görüşmeler ve Suriye'deki TSK varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Dönmesi gereken göçmenler dönecek. Ama güvenli bir dönüş olması lazım. Bunu nasıl başaracağız? Yani açtık sınırı, geriye ittirdik, ne olursa olsun anlayışıyla olmaz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi seçime gidiyoruz, bu göçmen meselesi bir sorun. Ama burada siyasi kaygıyla popülizm yaparsak olmaz. Gerçekçi olmamız lazım. Çünkü 14 Mayıs'tan sonra, inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek, biz bu süreci işleteceğiz. Bazılarının yaptığı popülizme biz kapılamayız" diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların güvenli bir şekilde dönebilmesi için özellikle kendi şehirlerine ve evlerine dönebilmesi için Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor. Can güvenliği garantisi, dönen insanlara verilecek hizmetler, eğitimi var, hastanesi var, sağlığı var, nerede çalışacak, ne yiyecek, ne içecek? Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kimlerle iş birliği yapacağız? Rejimin onayı olmadan olmaz."

Türkiye'deki muhalefeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesini istediği gerekçesiyle eleştiren Çavuşoğlu, "Ülkede siyasi süreçle ilgili bir mutabakat, ülkeyi birleştirecek bir yol haritası olmadığı sürece, biz çekildiğimiz an burada kan gövdeyi götürür. Bu çatışmalar olduğu zaman yine birçok göçmen bizim kapımıza dayanır. Bunun birçok riskleri var" dedi.

Dörtlü toplantının tarihi netleşiyor

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü dörtlü toplantılarla ilgili bilgi de veren Çavuşoğlu, dışişleri bakanları seviyesindeki görüşmenin büyük olasılıkla Mayıs ayının ilk 10 günü içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Şu ana kadar savunma bakanları, dışişleri bakan yardımcıları ve istihbarat başkanları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğinihatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi bir sonraki toplantı bizim seviyemizde olacak. Yani Dışişleri Bakanları seviyesinde olacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bunun için Rusya'dan Mayıs ayının ilk 10 günü için bazı teklifler ve o tarihlere baktık. Bize uyuyor. Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'a da aşağı yukarı o tarihlerden biri uyuyor. Moskova'da olacak. İran'la da aynı şekilde Ruslar görüşüyor. İki ülkeyle görüştükten sonra Ruslar bize dönecekler. Yani Mayıs ayının ilk 10 günü içinde dışişleri bakanı düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesi büyük bir olasılık" diye ekledi.

DW/CÖ,EC

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