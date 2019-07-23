 Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi | TÜRKİYE | DW | 24.07.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de güvenli bölge oluşturulması planlarına ilişkin "ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu burada güncel konulara ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ve Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye değinen Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Jeffrey'nin yeni öneriler getireceğini kendisine söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, "ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik" dedi.

ABD'nin Türkiye'yi tatmin eden önerilerle gelmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız" diye konuştu.

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesine de değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Hakan Atilla daha önce Türkiye’ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem’ dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz."

DHA / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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