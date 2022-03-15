Milli Savunma Bakanlığı Ukraya'nın Rus birliklerin ablukası altındaki Mariupol kentinde mahsur kalan TürkiyeCumhuriyeti vatandaşlarının tahliyeleri konusunda açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. RF Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yaptı."Bugüne kadar Ukrayna'da 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. 15 bine yaklaştık" diyen Çavuşoğlu "Şu anda 300 350 civarında vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor ama bu civarda olduğunu arkadaşlarımız bildirdi. Mariupol'da da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz" diye devam etti.

Çavuşoğlu dün gece Lavrov ile görüştü

Mariupol'le iletişimin çok sağlıklı olmadığını belirten Çavuşoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı'ndan durumla ilgili bilgi aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu "Bu vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi, diğer sivillerin Mariupol'dan güvenli bir şekilde çıkışı konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik ve her iki tarafın yardımını istedik" dedi.

Mariupol'dan tahliyeler konusunda şartların yavaş yavaş oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kendisini geceyarısı aradığını aktardı. "Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz" diyen Çavuşoğlu "Vatandaşlarımızın orada, camide, herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısının olmadığını da öğrendik" dedi.

Kiev, Lviv ve Odessa'dan tahliyeler planlanıyor

Ukrayna'daki insanların sağ salim kurtarılması için hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu "Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor. Yine Çernihiv üzerinden. Lviv'den iki otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odessa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız bugün gelen talepler üzerine. Diğer taraftan Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları diğer soydaşlarımızın ve bizden yardım isteyen diğer ülke vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

DW/BÖ,EC

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