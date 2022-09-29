Çavuşoğlu: KKTC'ye gerekli takviyeleri yapacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerginlik konusunda “Kuzey Kıbrıs’a daha fazla güç ve silah göndereceklerini” söyledi. Bakan, Alman mevkidaşı ile yaşanan olaylı basın toplantısı ile ilgili de konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırması ve ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili son dönemde tırmanan gerginlikte Kuzey Kıbrıs'a askeri yardımları artıracakları mesajını verdi.

Yunanistan ile yaşanan gerginliğin dünkü MGK toplantısında da gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ederken, biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, biz de gerekli tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Geçmişte denge politikası izliyordu. Ayrıca Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı. Dolayısıyla garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerekli takviyeleri yapacağız. Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” diye konuştu.

ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, ortaya konulan "kara para aklama konusunda iş birliği yaptı, ödüllendirmek için yapıldı" söylemi karşısında görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu?" sorusunu yönelttiğini anlattı. Çavuşoğlu, Blinken'a, "Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz?" sorularını yönelttiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da öncesinde CNN Türk-Kanal D ortak yayınında konuyla ilgili bir soruya "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Duramayız. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir" yanıtını vermişti.

"Alman bakanla görüşme iyi bir görüşme olmadı"

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Annalena Barbock ile 29 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirdkleri görüşme ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında iki bakan arasındaki gerginlik iki ülkede de gündem olmuştu. Aynı gün Atina'da temaslarda bulunan Baerbock'un İstanbul'daki basın toplantısında Türkiye'ye Ege'deki gerginlik ve Osman Kavala'nın tutukluluğu gibi konularda eleştiriler yöneltmesine Çavuşoğlu da karşılık vermiş ve basın toplantısında soğuk rüzgarlar esmişti.

Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Baerbock 29 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Annette Riedl/dpa/picture alliance

"Bazı muhataplarımız özellikle kendi iç politikasına yani siyasetine mesaj vermek için ya da mensubu olduğu birlik, işte Avrupa Birliği'nden bahsedelim, buralara 'Türkiye'ye gittim, onu da dedim, bunu da dedim' demek için basının önünde de gerekli, gereksiz açıklamalarda bulunuyorlar" diyen Çavuşoğlu, "En son Alman bakanla baş başa İstanbul'da yaptığımız görüşme, iyi bir görüşme olmadı. Çünkü tamamen Yunan tezlerini savunan Türkiye'nin egemenliğini sorgulamaya cüret eden bir yaklaşım içindeydi. Biz de gereken dersi verdik. Basın toplantısında ise belli bir üslup içinde haklılıklarımızı ortaya koyduk" diye devam etti.

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