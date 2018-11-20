 Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetinde BM devreye sokulabilir | DÜNYA | DW | 21.11.2018

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DÜNYA

Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayetinde BM devreye sokulabilir

Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde daha fazla işbirliği yapmadığı takdirde BM’nin devreye sokulabileceğini belirtti.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

Türkiye, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ayrıntıların aydınlığa kavuşturulması konusunda Suudi Arabistan'dan daha fazla işbirliği talep ediyor.

Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aksi takdirde Ankara'nın olayın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulması yönünde talepte bulunabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de gündeme getirdiğini kaydetti.

Türkiye'de devam eden bir soruşturma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Suudilerle yapılan işbirliği konusunda "Bizim Suudi Arabistan'la bir sorunumuz yok ama Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu konunun peşine sonuna kadar gideceğiz ve bu cinayetin aydınlatılması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış, başlangıçta konuyla bir ilgisi olmadığını iddia eden Suudi Arabistan, bir süre sonra rejim muhalifi gazetecinin öldürüldüğünü itiraf etmişti. Kaşıkçı'nın cesedi hâlâ kayıp.

CIA Veliaht Prens'i sorumlu tutuyor

ABD basınına yansıyan iddialarda Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardığı bildirilmişti. Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberinde CIA'in, 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiği ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünü tespit ettiği öne sürülmüştü.

"Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Salı günü yaptığı açıklamada Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. Kral Salman ve oğlu Veliaht Prens bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik planlara ilişkin herhangi bir malumatı bulunduğunu kesin bir dille reddettiklerini belirten Trump, "Ancak Veliaht Prens'in bu trajik olaydan haberdar olması da elbette mümkün, belki haberi vardı, belki yoktu!” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Riyad ile askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça” olacağını belirtti.

ABD Senatosu'ndan Trump'a Kaşıkçı mektubu

Öte yandan ABD Senatosu, Veliaht Prens Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan sorumlu olup olmadığının ortaya çıkarılması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ve komitenin kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez imzasıyla, Trump'a yeni bir Kaşıkçı mektubu gönderildi. Komite tarafından 10 Ekim'de gönderilen ilk mektuba atıf yapan senatörler, yeni mektupta konunun "Magnitsky Yasası” kapsamında açıklığa kavuşturulması talep edildi. "Magnitsky Yasası”, Dış İlişkiler Komitesi'nden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı'nın "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini” soruşturması şartını getiriyor.

rtr,DW / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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