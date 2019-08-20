 Çavuşoğlu: Bu saldırılar felakete yol açabilir | TÜRKİYE | DW | 20.08.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Bu saldırılar felakete yol açabilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk ordusuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Şam yönetimini uyardı. Çavuşoğlu, "Bu saldırılar bir felakete yol açabilir" dedi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile düzenlediği ortak basın toplantısında İdlib'de Türk konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk askeri konvoyunu hedef alan hava saldırısına BM ve ABD'den tepki geldi. Suriye ordusu ise İdlib’de muhaliflerin elindeki stratejik Han Şeyhun kasabasının kontrolünü sağladı. (20.08.2019)

Türkiye Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktasına giden bir Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısında üç sivilin öldüğünü duyurdu. Suriye, konvoyun "teröristlere" silah taşıdığını öne sürmüştü. (19.08.2019)

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Şam yönetimine uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu saldırılar felakete yol açabilir. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, bu saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini de vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca İdlib'de saldırının düzenlendiği 9 Numaralı Gözlem Noktası'nı başka yere taşımak gibi bir niyetleri olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin ABD ile varılan mutabakatıyla ilişkin de ABD'nin ikinci bir Menbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu sözlerini "Esasen İdlib, Suriye’nin geleceği açısından kritik bir konu. Özellikle Astana müzakereleri, her an kuruluşunu açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi, tutukluların değişimi gibi muhalefet ile rejim arasında güven artırıcı adımların atılması Suriye için önemli bir konu. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim çözüme inanmadığı için askeri çözümü savunmaya başladı. Rejimin garantörü Rusya. Oradan taciz geliyor açıklamaları inandırıcı değil” şeklinde sürdürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın İdlib bölgesinde konuşlandırılmış birlikleri bulunduğunu belirterek sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

"İdlib'te teröristleri ortadan kaldırmaya devam edeceklerini" belirten Lavrov, Türk birliklerinin varlığına rağmen İdlib'in batısındaki Rus hava üssüne ve sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıların devam ettiğini söyledi. Lavrov, "Türk mevkidaşlarımızı bu saldırılara yanıt vereceğimiz konusunda uyarmıştık" diye sözlerini sürdürdü.  

DW/Reuters,HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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