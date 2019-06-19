Çavuşoğlu: BM'nin Kaşıkçı tavsiyesini destekliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu değerlendirdi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raportörünün hazırladığı raporda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor ve ayrıca yaptırım çağrısı yapılıyor.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Twitter üzerinden yağtığı paylaşımda Calamard'ın raporunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Cengiz BM Güvenlik Konseyi üyelerini bu tavsiyeye uymaya çağırdı ve "Adalet yerini bulmalı ve gerçekler ortaya çıkmalı" dedi.

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Raporda cinayetten kimin sorumlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü

Veliahta yaptırım çağrısı

100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı da yapıldı.

Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe koyulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek Veliaht Prens bin Selman'ı ve malvarlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Callamard, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" dedi.

Bağımsız nitelikteki raporun ardından Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma çağrısı

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi. Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılayamadığını vurgulayan Callamard, FBI'a da ABD'de soruşturma açma çağrısı yaptı.

Adli tıp uzmanları ve hukukçulardan oluşan bir heyetle Türkiye'ye giden Callamard, raporu hazırlamadan önce incelemede bulunmuş ve Türk yetkililerden delilleri almıştı.

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı.

Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.

AFP,AP,rtr, dpa/ÖA,SSB, HT, GA

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